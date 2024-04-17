Bahçeşehir Koleji, Niners Chemnitz\'e deplasmanda kaybetti

Salon: Messe Chemnitz
Hakemler: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Fernando Calatrava (İspanya), Gvidas Gedvilas (Litvanya)
Niners Chemnitz: Garrett 10, Krubally 8, Lansdowne 16, Lockhart, Uguak 3, Kajami- Keane 11, Ongwae, Richter 12, Van Beck 13, Yebo 12
Bahçeşehir Koleji: Bouteille 25, Boutsiele 13, Cavanaugh 14, Scrubb, Taylor 15, Muhammed Baygül, Kell 4, Egehan Arna, Barkay Candan 3, Ahmet Yılmaz
1. Periyot: 29-18
Devre: 50-36
3. Periyot: 68-58
FIBA Erkekler Avrupa Kupası Finali'nin ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Almanya'nın Niners Chemnitz takımına deplasmanda 85-74 kaybetti.
Karşılaşmaya Garrett'in 3 sayılık basketleriyle iyi başlayan Niners Chemnitz'e Bahçeşehir Koleji, Taylor'un etkili oyunuyla karşılık verirken, 4. dakika 10-10 eşitlikle geçildi. Ardından savunmasını sertleştiren ev sahibi ekip, Bahçeşehir Koleji'ne kolay sayı şansı tanımazken, Krubally ve Lansdowne'un basketleriyle 17. dakikada 6 sayılık (17-11) farka ulaştı. Son bölümde Kajami-Keane ile skorer bir oyun ortaya koyan Niners Chemnitz, ilk periyodu 11 sayı farkla 29-18 önde geçti.
İkinci çeyreğe Kajami-Keane ve Yebo'nun basketleriyle 6-0'lık seriyle başlayan Niners Chemnitz, 12. dakikada farkı 17 sayıya (35-18) çıkardı. Savunmada daha iyi bir performans serilemeye başlayıp, Cavanaugh ve Berkay Candan ile basketler bulan Bahçeşehir Koleji, rakibine 7-0'lık seriyle karşılık verip, 14. dakikada farkı 10 (35-25), 16. dakikada ise 9 sayıya (39-30) indirdi. Pota altını kapatmak zorlanan Bahçeşehir Koleji karşısında ev sahibi ekip, Cavanaugh'ın basketlerine rağmen devreyi 14 sayı farkla 50-36 galip durumda bitirdi.
İkinci yarıya Taylor'ın 4 sayısıyla başlayan ve 22. dakikada farkı yeniden 10 sayıya (50-40) çeken Bahçeşehir Koleji, Lansdowne ile Richter'i durdurmakta zorlanırken, Niners Chemnitz, 25. dakikada farkı 15 sayıya (59-44) yükseltti. Bahçeşehir Koleji, Bouteille'nin üst üste bulduğu sayılarla yeniden oyuna ortak olarak, periyodun son 1 dakikasına girilirken farkı 7 sayıya (63-56) indirmeyi başardı. Ev sahibi ekip, Van Beck'in ön plana çıktığı son saniyelerdeki oyunuyla 4. çeyreğe 68-58 önde giren taraf oldu.
Sert bir mücadele içinde geçen son periyotta Krubally, Garrett ve Yebo ile skorer bir oyun ortaya koyan Niners Chemnitz, 33. dakikayı 77-62, 37. dakikayı ise 81-66'lık skorlarla 15 sayı farkla geçti. Son bölümde Bouteille'nin üst üste kazandırdığı basketlerle rakibine direnç gösteren Bahçeşehir Koleji, son 1 dakikaya girilirken farkı 11 sayıya (83-72) çekti. Son 24 saniyesine 85-74 girilen maçta son hücumdan Bahçeşehir Koleji sayı çıkaramadı ve Niners Chemnitz müsabakayı 11 sayı farkla (85-74) kazandı.
FIBA Erkekler Avrupa Kupası finalinin rövanşı 24 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
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