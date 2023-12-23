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Bahçeşehir Koleji, Reeder Samsunspor'u farklı yendi - Son Dakika
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Bahçeşehir Koleji, Reeder Samsunspor'u farklı yendi

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Reeder Samsunspor'u 98-69 yenerek 6'ncı galibiyetini elde etti. Muhammed Baygül 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Bahçeşehir Koleji, Reeder Samsunspor\'u farklı yendi
23.12.2023 - 14:50,  Güncelleme: 14:57
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SALON: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

HAKEMLER: Can Mavisu, Tolga Edis, Nazlı Çisil Güngör

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Muhammed Baygül 20, Bouteille 19, Scrubb 10, Cavanaugh 13, Boutsiele 14, Taylor 17, Kartal Özmızrak, Arca Tülüoğlu, Egemen Güven 2, Hadi Özdemir, Can Maxim Mutaf, Berkay Candan 3

SAMSUNSPOR: Crawford 8, Henry 15, Göktuğ Baş 8, Mert Ali Sert, Kyser 12, Levi 13, Mooney 5, Bora Satır 6, Tarık Sezgün 2, Arda Berk Kaya

1'İNCİ PERİYOT: 29-19

İLK YARI: 40-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-59

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü hafta karşılaşmasında Reeder Samsunspor'u sahasında 98-69 yenerek 6'ncı galibiyetini elde etti. Bu sonucun ardından Samsunspor ise 11'inci mağlubiyetini aldı. Ev sahibi ekipte 20 sayı kaydeden Muhammed Baygül karşılaşmanın en skorer ismi olurken, deplasman ekibinde ise Sek Henry 15 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Bahçeşehir Koleji, ilk periyodu 29-19, devreyi ise 40-38 önde tamamladı. Üçüncü periyodu daha iyi oynayan Samsunspor, son periyoda 1 sayı farkla 59-58 önde girdi. Son periyotta rakip potaya tam 40 sayı atan Bahçeşehir Koleji, potasında ise sadece 10 sayı gördü ve karşılaşmayı 98-69 kazanmayı başardı.

Kaynak: DHA
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