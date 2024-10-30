Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Gytis Vilius (Litvanya), Jordi Aliaga (İspanya), Alberto Baena (İspanya)
Bahçeşehir Koleji: Şehmus Hazer 3, Smith 22, Bouteille 14, Cavanaugh 5, Furkan Haltalı, Odiase 11, Ponitka 12, Simonovic 10, Egehan Arna 2, Ömercan İlyasoğlu, Göktuğ Baş
Trefl Sopot: Schenk 14, Philip 13, Weathers 10, Zyskowski 12, Vliet 10, Best 4, Witlinski 3, McGowens 1, Jankowski
1. Periyot: 15-15
Devre: 43-27
3. Periyot: 53-46
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 6. hafta maçında konuk ettiği Polonya'nın Trefl Sopot ekibini 79-67 yendi.
İstanbul temsilcisi, grupta 5. galibiyetini elde etti. Polonya ekibi ise 6. maçını da kaybetti.
Son Dakika › Spor › Bahçeşehir Koleji, Trefl Sopot'u Yendi - Son Dakika
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