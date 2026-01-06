Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi - Son Dakika
Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi

06.01.2026 16:44
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ''Futbolda Bahis Soruşturması'' kapsamında tutuklanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı. İki futbolcunun da tutukluluğun devamına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Futbolda Bahis Soruşturması" dosyası çerçevesinde 9 Aralık 2025'te tutuklanan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı için yapılan tutukluluk incelemesi tamamlandı.

Mert Hakan ile Metehan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi

HAKİMLİKTEN "TUTUKLULUĞA DEVAM" KARARI ÇIKTI

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde, iki futbolcu için de tahliye kararı çıkmadı. Mahkeme, mevcut delil durumu ve suçlamaların ciddiyetini göz önünde bulundurarak, hem Mert Hakan Yandaş'ın hem de Metehan Baltacı'nın "tutukluluk halinin devamına" hükmetti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında, 9 Aralık'ta yapılan operasyonla iki futbolcu da gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Melih Özke Melih Özke:
    bi köpekden kurtulduk iyi 17 48 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    emekli maaşı ne olacak. 28 14 Yanıtla
  • Depechs Modes Depechs Modes:
    gözü doymazlar 17 8 Yanıtla
  • 1967Ramo 1967Ramo:
    ANKARADA SULAR 1 AYDIR AKMIYOR MAHSUR KALDIK 7 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
