Cezaevindeki Mert Hakan ve Metehan için karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Futbolda Bahis Soruşturması" dosyası çerçevesinde 9 Aralık 2025'te tutuklanan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Metehan Baltacı için yapılan tutukluluk incelemesi tamamlandı.
İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde, iki futbolcu için de tahliye kararı çıkmadı. Mahkeme, mevcut delil durumu ve suçlamaların ciddiyetini göz önünde bulundurarak, hem Mert Hakan Yandaş'ın hem de Metehan Baltacı'nın "tutukluluk halinin devamına" hükmetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında, 9 Aralık'ta yapılan operasyonla iki futbolcu da gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
