Bakan Bak, 2027 bütçe sunumunda milli sporcuların 5 bin 862 madalyasını açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "2026 yılı Ekim ayı itibarıyla milli sporcularımız, uluslararası organizasyonlarda 1776 altın, 1761 gümüş ve 2 bin 325 bronz olmak üzere toplam 5 bin 862 madalya kazandı." dedi.

Bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapan Bak, spor alanındaki çalışmalarını, her yaştan vatandaşın spora erişebilmesi, çocukların sportif yeteneklerinin erken yaşta keşfedilmesi ve uluslararası sportif başarıların sürdürülebilir biçimde artırılması üzerine inşa ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin güçlü ve erişilebilir bir tesis altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Bakan Bak, şu bilgileri verdi:

"Türkiye genelinde bakanlığımıza bağlı 5 bin 564 ve yerel yönetimler, kamu kurumları ile işbirliği içerisinde hayata geçirdiğimiz 10 bin 491 gençlik ve spor tesisimizle milletimizin hizmetindeyiz. 2026 yılında 12 milyar 284 milyon 481 bin liralık yatırımla 247 gençlik ve spor tesisimizi tamamlayarak hizmete açtık. 62 milyar 919 milyon 78 bin liralık sözleşme bedeliyle 565 tesisimizin yapımını sürdürürken, 810 yeni tesisimizin ihale ve proje hazırlıklarına da devam ediyoruz.

Stadyum yatırımlarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Yapımını planladığımız 49 stadyum projesinin 42'sini tamamladık. 7 stadyumumuzun yapım çalışmaları devam ediyor. Başkentte hizmete girecek olan 50 bin seyirci kapasiteli Yeni Ankara Stadyumu'muzu da 70 bin metrekarelik sosyal ve kültürel alanlarıyla 7 gün, 24 saat yaşayan bir spor ve yaşam merkezi olarak tasarladık."

Lisanslı sporcu ve kulüp sayısındaki artışa dikkati çeken Bak, "2002 yılında 278 bin 46 olan lisanslı sporcu sayımız 19 milyon 662 bin 385'e ulaştı." dedi.

Her çocuğun erken yaşta sporla tanışması, sağlıklı ve hareketli bir yaşam alışkanlığı kazanması için çalışmalarını sürdüklerine dikkati çeken Bak, "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programımız kapsamında bugüne kadar 6 milyon 462 bin 483 öğrencimizin ölçümlerini gerçekleştirdik. Bu program kapsamında yetişen sporcularımız bugüne kadar katıldıkları uluslararası organizasyonlarda toplam 1045 madalya kazandı. 2002 yılında 28 olan Sporcu Eğitim Merkezi sayımızı bugün 81 ilimizde 89'a ulaştırdık. Şu an itibarıyla bu merkezlerimizde 4 bin 433 sporcumuz eğitim görüyor. 2002 yılında 6 bin 35 olan spor kulübü sayımız 26 bin 693'e ulaştı. 2026 yılında spor kulüplerimize toplam 2 milyar 646 milyon 534 bin 500 lira nakdi yardımda bulunduk. 64 spor federasyonumuza 2026 yılı için 7 milyar 904 milyon lira kaynak tahsis ettik." açıklamasında bulundu.

Bakan Bak, 2028 Los Angeles ve 2032 Brisbane Olimpiyatları hazırlıklarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bu organizasyonlara hazırlığı yalnızca müsabaka takvimi üzerinden değerlendirmiyoruz. Sporcularımızın uzun vadeli gelişimlerini, eğitimlerini ve ihtiyaç duydukları bütün destek mekanizmalarını birlikte ele alıyoruz. Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerimizde ise 27 ilimizde, 23 olimpik branşta, 311'i yatılı ve 306'sı gündüzlü olmak üzere toplam 617 sporcumuz çalışmalarını sürdürüyor. Sporcularımızın antrenman süreçlerini bilimsel yöntemlerle planlıyor, sağlık ve performanslarını düzenli olarak takip ediyoruz. Ayrıca paralimpik sporcularımızın uluslararası başarılarını geliştirmeye yönelik hazırlıklarımız da devam ediyor. Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları aday kadromuzdaki 171 sporcumuzu, antrenörlerimiz ve destek ekip personelimiz eşliğinde oyunlara hazırlıyoruz."

"Milli sporcular 1776'sı altın, 5 bin 862 madalya aldı"

Bu yıl ülkeye yaşattıkları gurur ve sevinç için başta sporcular olmak üzere antrenörlere, ailelere, spor kulüplerine ve federasyonlara teşekkür eden Bak, öne çıkan sportif başarıları şöyle sıraladı:

"2026 yılı Ekim ayı itibarıyla milli sporcularımız, uluslararası organizasyonlarda 1776 altın, 1761 gümüş ve 2 bin 325 bronz olmak üzere toplam 5 bin 862 madalya kazandı. 20. Akdeniz Oyunları'nda 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplam 111 madalya kazanarak 26 ülke arasında ikinci sırada yer aldık. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyon oldu. Ardından CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda da zirveye çıktı ve bu başarıyla 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na doğrudan katılma hakkı kazandı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, geçen yıl elde ettiği Avrupa ikinciliğinin ardından bu yıl da başarılı sonuçlar almaya devam etti ve 2027 FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkını ilk kazanan ülke oldu.

Modern pentatlonda İlke Özyüksel Mihrioğlu, İstanbul'daki Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda ülkemize bu branştaki ilk büyükler Avrupa şampiyonluğunu getirdi. Motor sporlarında Ali Türkkan, 2026 FIA Dünya Gençler Ralli Şampiyonası'nda şampiyon olarak bu başarıya ulaşan ilk Türk pilot oldu. Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, 13'üncü kez Avrupa şampiyonu olarak dünya spor tarihinde yeni bir rekora imza attı. A Milli Futbol Takımımız, bizlere 24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası heyecanını yaşattı. İstediğimiz sonuçları alamasak da genç oyuncularımızın tecrübe kazanmasıyla, milli takımımızın önümüzdeki dönemde başarılı sonuçlara imza atacağına tüm kalbimle inanıyorum."

Bak, uluslararası şampiyonalarda Türkiye'yi temsil eden 956 sporcu, 399 antrenör ve 59 kulübe de toplam 700 milyon 405 bin lira ödül takdim edildiğini de aktardı.

Türkiye'nin güçlü tesis altyapısı ve organizasyon tecrübesiyle uluslararası spor dünyasında önemli bir konuma geldiğini belirten Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, İstanbul Maratonu ve ülkemizin farklı bölgelerinde düzenlenen uluslararası organizasyonlarla spor turizmini geliştirmeye devam ediyoruz. 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali'ne İstanbul'da başarıyla ev sahipliği yaptık. 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci hafta müsabakalarına, Ankara'da sporseverlerimizin coşkulu desteğiyle ev sahipliği yaptık. 2027 UEFA Konferans Ligi Finali'ne yine İstanbul'da ev sahipliği yapacağız. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ise İtalya ile birlikte düzenleyeceğiz. Motor sporlarında da son derece önemli bir gelişmeyi hayata geçirdik.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini yeniden ülkemize kazandırdık. İmzaladığımız 5 yıllık anlaşmayla Türkiye, 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 takviminde yer alacak. İstanbul'da düzenleyeceğimiz 2027 Avrupa Oyunları'nda yaklaşık 6 bin sporcuyu ağırlayacağız. İstanbul Sarıyer'de atletizm tesisi inşaatımız devam ediyor. Bu süreci, yalnızca büyük bir uluslararası spor organizasyonu olarak değil, 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapma irademizin önemli bir hazırlık aşaması olarak da değerlendiriyoruz."

Yasa dışı bahisle mücadele

Yasa dışı bahis ve sanal kumarın, gençlerin geleceğini, ailelerin huzurunu ve sporun güvenilirliğini tehdit eden ciddi sorunlar olduğunun altını çizen Bak, "Sporun gelişmesini desteklerken, sporun dürüstlük ve adil rekabet ilkelerine zarar veren yasa dışı yapılarla mücadelemizi de sürdürüyoruz. 1 Kasım 2025/18 sayılı Genelge kapsamında yürürlüğe konulan Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı doğrultusunda Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız ve federasyonlarımızla işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Bak, bakanlık olarak "Terörsüz Türkiye" hedefine sporun birleştirici gücüyle katkı sağlamaya devam ettiklerini de hatırlatarak, "Güneydoğu'nun dağlarında, ovalarında, nehirlerinde bugün turnuvalar, şampiyonalar gerçekleştiriyoruz. Şırnak'ta düzenlediğimiz 5. Uluslararası Cudi Kupası Tenis Turnuvası'nda bu yıl 6 ülkeden 64 genç tenisçiyi ağırladık. Hakkari'de Cilo Dağları'nın eteklerinde, yaklaşık 3 bin metre rakımda Güreş Süper Lig Finallerini gerçekleştirdik. Zap Suyu bugün rafting şampiyonalarına ev sahipliği yapıyor ve yüzlerce sporseveri buluşturuyor. Hakkari Mergabütan'da muhteşem bir gençlik kampı inşa ettik, burada gençlerimizi kış sporlarıyla buluşturuyor ve yepyeni dostluk köprüleri kurmalarına vesile oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2027 yılı için öngörülen bütçesinin 399 milyar 705 milyon 558 bin lira olduğu bilgisini veren Bak, 2025 yılı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin toplam 239 milyar 75 milyon 596 bin 435 liranın kullanıldığını ve bakanlığının ödenek üstü herhangi bir harcamasının olmadığını da sözlerine ekledi.

(Bitti)