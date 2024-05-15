Bakan Bak, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Spor

Bakan Bak, Anıtkabir'i ziyaret etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor ile Gençlik Haftası Etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Bak ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'e çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Bakan Bak, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda Türkiye'nin gençlerinin başarılarını ve milli mücadele ruhunu vurguladı.

15.05.2024 11:38
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- Bakan Bak, Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor ile Gençlik Haftası Etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Gençlik Haftası Etkinlikleri kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Beraberindeki heyet ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen Bakan Bak, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu.

Bakan Bak ve beraberindeki heyet Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Gençlik ve Spor Bakanı Bak, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılının ilk Gençlik Haftası'nda ülkemizin dört bir yanından gelen gençlerle manevi huzurunuzdayız. Hiçbir gücün bozmayacağı sarsılmaz birlik ruhu ile Türkiye için çok daha ihtişamlı günleri gençlerimizle omuz omuza koruyoruz. Bu yolda en güçlü ilham kaynağımız Türk tarihine unutulmaz izler bırakan kahramanların milli mücadele ruhuyla hareket etme kabiliyetidir.

Gururla ifade etmek isterim ki Türkiye'nin gençleri işaret ettiğiniz muhasır medeniyetler düzeyine erişmiş ülkemizde güçlü imkanlarla yarınlara hazırlanıyorlar. Sporda, bilimde, sanatta, dünyanın dört bir yanında şanlı bayrağımızı layıkıyla temsil ediyorlar.

Bundan tam 100 yıl önce Paris 1924 Olimpiyatlarında temsil edilen küllerinden henüz doğmuş Türkiye Cumhuriyeti bugün Paris 2024'te yüzlerce sporcumuz tarafından yeniden temsil edilecek. Bir asır sonra aynı yerde, aynı ruhla ve çok güçlü imkanlarla ay yıldız için ter dökecek sporcularımızın tüm başarıları zatıalinize ve kahraman ecdadımıza armağanımızdır.

Bu vesileyle sizi ve bu topraklar için mücadele etmiş tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

Bakan Bak, Anıtkabir\'i ziyaret etti
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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