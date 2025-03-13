Bakan Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nin Tanıtımında - Son Dakika
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Spor

Bakan Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nin Tanıtımında

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'de tesis devriminin yaşandığını vurguladı.

13.03.2025 16:14
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye birinciliği maçları nedeniyle düzenlenen gösteri müsabakasında oynadı. Bakan Bak, Türkiye'de tesis devrimi yaşandığını belirterek, gençleri salonlara maçları izlemeye davet etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye birinciliği maçlarını takip etti. İstanbul Valisi Davut Gül de müsabakaları izledi.

Bakan Bak, ayrıca eski milli basketbolcular Harun Erdenay, Ömer Onan, Bahar Çağlar Ökten, Nilay Kartaltepe ile finalist takımların oyuncularının yer aldığı karma takımla gösteri maçında forma giydi.

"Türk sporunda tesis devrimi yaşanmaktadır"

Gösteri müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Osman Aşkın Bak, "Türkiye Liselerarası Basketbol finallerine katıldık. Basketbol Gelişim Merkezi gibi Avrupa'nın ve dünyanın en yeni ve modern tesislerinden birinde liseli gençlerimizle beraber olmak bizi mutlu ediyor. Türk sporunda tesis devrimi yaşanmaktadır. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın spordan gelmesi ve sporu desteklemesi, basketbolu sevmesi böylesine bir eseri kazandırılmasına sebep oldu. Bugün keyif aldık. Çocuklarımızın eğlencesi çok güzel. Liselerden çocuklarımız geldi. Burası özel bir yapı. Altyapılarının maç yapabileceği, milli takımımızın kamp yapabileceği güzel bir tesis. Gençlerimizle gurur duyuyorum. Bütün çocuklarımızın sporun içerisinde olmasını istiyoruz. Ailelerden, çocukları salonlara getirmesini istiyoruz. Ben de gençlik yıllarımda basketbolu takip ettim, oynadım. Yöneticilik yaptım. Bugün de arkadaşlarla gösteri maçı yaptık. Zaman zaman beraber de antrenman yapıyoruz. Özellikle bu yıl liseler finalini burada yapmak istedik. Türk sporu için önemli bir süreç. Basketbola, diğere branşlara yatırım yapmaya devam ediyoruz. Ramazan ama olsun, içimizde spor ateşi, heyecanı var. Herkesi spor yapmaya, maçları izlemeye davet ediyoruz. Milli takımımızı takip etmelerini istiyoruz. Fenerbahçe'yi, Efes'i, Euroleague'de takip etmesini istiyoruz. Basketbolu sevmelerini istiyoruz. Bu ortamı sağlayan Okul Sporları Daire Başkanlığımıza, Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalarımız var. Salonlar, spor için, çocuklarımız için. Böylesine de güzel bir tesise sahip olduğumuz için gururluyuz" diye konuştu.

Erkekler ve kızlar maçlarının ardından madalya ve kupa töreni gerçekleştirildi. Bakan Osman Aşkın Bak, şampiyon olan takımlara madalya ve kupalarını takdim etti. Vali Davut Gül de ikinci olarak tamamlayan ekiplere madalya ve kupalarını verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bakan Bak, Basketbol Gelişim Merkezi'nin Tanıtımında - Son Dakika

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