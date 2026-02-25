Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Juventus- Galatasaray karşılaşmasını takip etti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turu rövanş maçında deplasmanda İtalyan ekibi Juventus ile karşı karşıya gelirken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da mücadeleyi tribünden takip etti. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Bakan Bak, Galatasaray'ın Juventus Maçını İzledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?