Bakan Bak'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Spor

Bakan Bak'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, engelli milli sporcuların 2024 yılında uluslararası alanda şu ana kadar toplam 561 madalya kazandığını belirtti.

03.12.2024 14:51
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, engelli milli sporcuların 2024 yılında uluslararası alanda şu ana kadar toplam 561 madalya kazandığını belirtti.

Bak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, son 22 yılda engelli vatandaşlara yönelik önemli çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde yapılan yatırımların, tesislerin ve ilgili federasyonlara verilen desteklerin engelli spor branşlarında büyük ilerleme sağladığını aktaran Bak, "Spor salonlarımızı, gençlik tesislerimizi her kesimden, her yaştan insanımız için erişilebilir kıldık. Onlara uygun engelli otobüsleri yaparak ulaşımlarını kolaylaştırdık. Daha önce evinden dahi çıkamayan engelli vatandaşlarımız, uyguladığımız projelerle spor yoluyla hayata tutundu. Engelli milli sporcularımız 2024 yılında uluslararası alanda şu ana kadar 182'si altın, 208'i gümüş ve 171'i bronz olmak üzere toplam 561 madalya kazandı. Spor organizasyonlarında madalya alan veya alamayan tüm engelli sporcularımızla gurur duyuyoruz. Başta aileleri olmak üzere antrenörlerine, sporcularımızın kulüplerine ve yöneticilerimize verdikleri emeklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, engelli sporcuların katıldıkları organizasyonlarda madalya kazanmasından ziyade, ortaya koydukları çabanın çok daha anlamı ve değerli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcularımız toplam 28 madalya kazanarak tarihi bir başarı elde etti. Bu başarı tesadüf değil, sistemli, uzun zamana yayılan bir çabanın eseridir. Türkiye'nin Paralimpik Oyunları'ndaki gelişimi, yıllar içinde hem katılım hem de madalya sayısı açısından büyük bir ilerleme göstermiştir. Atlanta 1996 Paralimpik Oyunları'na hiçbir sporcumuz katılamazken, bu paralimpik oyunlarından sonra her oyunlarda sporcu göndermeye ve başarı kazanmaya başladık. Özellikle devletimizin desteğinin artması engelli branşlarında başarı gelmesini sağladı. Engelli vatandaşlarımızın sporun her branşında daha fazla yer almaları, daha fazla görünür olmaları için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bakan Bak'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika

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