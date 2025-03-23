Bakan bir daha bakamıyor! Burnu kırılan Edin Dzeko\'nun yüzünün son hali korkunç

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki, tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, Bosna Hersek'in 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Romanya'yı 1-0 yendiği yüzüne aldığı darbe sonrası sakatlandı ve burnu kırıldı. Özellikle durumu sarı-lacivertliler tarafından merak edilen Dzeko, son halini paylaştı.

YÜZÜNE TEKME YEDİ, BURNU KIRILDI

Edin Dzeko'nun karşılaşmada rakibiyle girdiği mücadelede yüzüne gelen tekme darbesiyle burnu kırıldı. Boşnak forvet, 24 Mart Pazartesi günü Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile iç sahada oynanacak maçta forma giyemeyecek. 25 Mart Salı günü İstanbul'a gelecek olan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'nin kulüp doktorları tarafından kontrol edilecek.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Öt yandan Dzeko'dan sağlık durumuyla ilgili bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından, burnunun ve daha önce sakatlık geçirdiği elinin son durumunu paylaşırken, "Ya hepsi ya hiç" notunu düştü.

İşte Dzeko'nun yüzü ve burnunun son hali;