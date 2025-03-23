Bakan bir daha bakamıyor! Burnu kırılan Edin Dzeko'nun yüzünün son hali korkunç - Son Dakika
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Spor

Bakan bir daha bakamıyor! Burnu kırılan Edin Dzeko'nun yüzünün son hali korkunç

Bakan bir daha bakamıyor! Burnu kırılan Edin Dzeko\'nun yüzünün son hali korkunç

Fenerbahçe'nin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, Bosna Hersek'in Romanya'yı 1-0 yendiği maçta talihsiz şekilde sakatlandı. Daha önce elinden sakatlanan Dzeko'nun bu sefer de burnu kırıldı. 39 yaşındaki forvet, son halini paylaşarak "Ya hepsi ya hiç" notunu düştü.

23.03.2025 17:27
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Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki, tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, Bosna Hersek'in 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Romanya'yı 1-0 yendiği yüzüne aldığı darbe sonrası sakatlandı ve burnu kırıldı. Özellikle durumu sarı-lacivertliler tarafından merak edilen Dzeko, son halini paylaştı.

YÜZÜNE TEKME YEDİ, BURNU KIRILDI

Edin Dzeko'nun karşılaşmada rakibiyle girdiği mücadelede yüzüne gelen tekme darbesiyle burnu kırıldı. Boşnak forvet, 24 Mart Pazartesi günü Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile iç sahada oynanacak maçta forma giyemeyecek. 25 Mart Salı günü İstanbul'a gelecek olan tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'nin kulüp doktorları tarafından kontrol edilecek.

SON HALİNİ PAYLAŞTI

Öt yandan Dzeko'dan sağlık durumuyla ilgili bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından, burnunun ve daha önce sakatlık geçirdiği elinin son durumunu paylaşırken, "Ya hepsi ya hiç" notunu düştü.

İşte Dzeko'nun yüzü ve burnunun son hali;

Bakan bir daha bakamıyor! Burnu kırılan Edin Dzeko'nun yüzünün son hali korkunç
Bakan bir daha bakamıyor! Burnu kırılan Edin Dzeko'nun yüzünün son hali korkunç

Bosna - Hersek, Edin Dzeko, Fenerbahçe, Son Hali, Romanya, Futbol, Sağlık, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan bir daha bakamıyor! Burnu kırılan Edin Dzeko'nun yüzünün son hali korkunç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Argan Çınar:
    beddualar tutmuş başka ne olacak ki 27 132 Yanıtla
    İbrahim Gazioğlu:
    adam gibi konuş 4 0
  • riza7337:
    beter olsun beleşten aldığı penaltıların ahı çıkıyor.. 24 111 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    mertensten torreiradan ona beddua geçmemiştir duvar olmuşlardır merak etme sen argan çınar 70 13 Yanıtla
  • barış özcan:
    Ne kötüsünüz be kardeşim, sonuçta insan, aile babası, ayıptır günahtır. Sizin gibi kötü gözler bı topluma bela oluyor, ama maçta, ama toplum içinde. 46 1 Yanıtla
  • 248612:
    Hakkatten nasıl olmuş. Haberi veriyorsun bari resim koysaydınız dalga mı geçiyorsunuz. 31 2 Yanıtla
  • Ali Arat:
    at s k n üzerine kelebek konmuş gibi 4 26 Yanıtla
  • fatih mustafa türksoy:
    kedi kuyruğunu görmüş miyav demiş 2 13 Yanıtla
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