Bakan Güler, Yüksekova Belediyespor'un kadın futbolcularını ağırladı - Son Dakika
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Spor

Bakan Güler, Yüksekova Belediyespor'un kadın futbolcularını ağırladı

Bakan Güler, Yüksekova Belediyespor\'un kadın futbolcularını ağırladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TFF Kadınlar 2. Ligi'nde şampiyon olan Yüksekova Belediyespor'un kadın futbolcularını makamında ağırladı.

05.05.2024 01:33  Güncelleme: 01:38
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- Bakan Güler, Yüksekova Belediye spor'un kadın futbolcularını ağırladı

HAKKARİ - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TFF Kadınlar 2. Ligi'nde şampiyon olan Yüksekova Belediyespor'un kadın futbolcularını makamında ağırladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kadınlar 2. Ligi'nde şampiyon olarak büyük bir başarı elde eden Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. Şampiyonları alkışlayarak salona giren Bakan Yaşar Güler, şampiyonluk anlarına dair görüntüleri genç sporcularla birlikte izledi.

Takımın Kaptanı Kübra Şen ise desteklerinden dolayı Bakan Yaşar Güler'e teşekkür ederek, "Kupamız burada ve bu kupanın arkasındaki en büyük ve en güzel karakterlerden birisi sizsiniz. Bu emeğin en güzel paydaşlarından biri de sizsiniz. Şu zamana kadar yapmış olduğunuz maddi manevi bütün desteklerden dolayı bütün takım olarak size minnettarız. Hep birlikte bu başarıyı sırtlayıp daha güzel yerlere adım atacağız" dedi.

"Başarınız sevindirici bir durum"

Bakan Yaşar Güler ise, "Sizleri, Milli Savunma Bakanlığında ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Lig maçlarında, birbirinden güzel goller atarak farklı galibiyetler almanızı, yakından, büyük bir heyecanla takip ettim. Önce; aldığınız galibiyetlerle ligi lider tamamlayarak; ardından da zorlu play-off maçlarının sonucunda şampiyonluğa ulaşarak çok büyük bir başarıya imza attınız. Gösterdiğiniz üstün performansla hepimizin gururu oldunuz. Sizleri yürekten kutluyorum. Bu başarı; sadece sizlerin değil, tüm Hakkarililerin ve spora ilgi duyan tüm kadınlarımızındır. Zira Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı olarak sizler, sadece spor alanında değil, toplumsal hayatta da önemli bir rol üstleniyor ve Hakkari'mizin değişen ve gelişen yüzünü temsil ediyorsunuz. Başarılarınızla kızlarımızın ve kadınlarımızın spora katılımını teşvik ediyor, onlara ilham kaynağı oluyorsunuz. Nitekim bölgemiz terörden temizlendikçe, sizler gibi gençlerimiz; sahip oldukları yüksek potansiyeli en iyi şekilde ortaya koyma imkanına kavuştu. Hemen her alanda elde ettiğiniz başarılarla hepimizin medarıiftiharısınız ve geleceğe dair umutlarımızı artırıyorsunuz. Başarı, kolay elde edilen bir olgu değildir. Sizler, uzun saatler süren yoğun antrenmanlar, fedakarlık, istikrarlı çalışma ve takım ruhunun sahaya yansımasıyla bu sonuca ulaştınız. Elbette ki bu başarının arkasında kulüp yöneticilerinin, teknik ekibin ve kıymetli ailelerinizin de önemli bir payı var. Bu vesileyle, takımınızın başarısı için büyük emek sarf eden kıymetli başkanımıza, antrenörlerinize ve değerli ailelerinize özellikle teşekkür ediyorum. Unutmayın ki başarı; bir yolculuktur, bir varış noktası değil. Bu anlayışla sizlerden yeni başarılar, yeni şampiyonluklar bekliyoruz. 1. Lig ve ardından Süper Lig'de de bu başarıyı tekrarlayacağınıza ve daha büyük başarılara ulaşacağınıza yürekten inanıyorum. Sizlere güvenimiz tamdır. Hakkarigücü Kadın Futbol Takımımızdan sonra sizlerin de Süper Lig'e yükselmesi ile güzel Hakkari'miz, sporda ve özellikle kadın futbolunda Türkiye'nin marka şehirlerinden biri haline gelecektir. Bu düşüncelerle bundan sonraki hayatınızda ve sportif faaliyetlerinizde başarılarınızın artarak devamını diliyorum. Sizleri bir kez daha yürekten kutluyor, şahsınızda Hakkarili ve Yüksekovalı kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Her birinize sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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