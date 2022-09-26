Bakan Kasapoğlu: 850 binden fazla gencimiz satranca en güzel şekilde erişecek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü'nün, gayretle, özenle, büyük bir emekle hazırlandığına işaret ederek, "Çok kıymetli ve özel bir çalışma. Ülkemizde bunun gerçekleşmesinin dünya nezdinde de apayrı bir önemi var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Satranç Engel Tanımaz projesi kapsamında dünyada ilk olan Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü ile Türkiye'nin uluslararası anlamda önemli bir adım attığını söyledi.