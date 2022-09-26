Bakan Kasapoğlu: 850 binden fazla gencimiz satranca en güzel şekilde erişecek - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu: 850 binden fazla gencimiz satranca en güzel şekilde erişecek

26.09.2022 15:08
Bakan Kasapoğlu: 850 binden fazla gencimiz satranca en güzel şekilde erişecek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü'nün, gayretle, özenle, büyük bir emekle hazırlandığına işaret ederek, "Çok kıymetli ve özel bir çalışma. Ülkemizde bunun gerçekleşmesinin dünya nezdinde de apayrı bir önemi var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü'nün, gayretle, özenle, büyük bir emekle hazırlandığına işaret ederek, "Çok kıymetli ve özel bir çalışma. Ülkemizde bunun gerçekleşmesinin dünya nezdinde de apayrı bir önemi var" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Satranç Engel Tanımaz projesi kapsamında dünyada ilk olan Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü ile Türkiye'nin uluslararası anlamda önemli bir adım attığını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Cebeci Yurt Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, engelli sporcular ile davetliler katıldı.Bakan Kasapoğlu, çok anlamlı bir törende buluştuklarını belirterek, "Uluslararası anlamda da önemli bir farkındalık oluşturacak bir projenin tanıtımındayız. Türkiye her alanda gelişen ve iddiasını ortaya koyan bir ülke. Bu anlamlı toplantıyı özellikle burada gerçekleştiriyoruz. Bu yurtlar Türkiye'nin gururu. Bu yıl yurtlarımızda satranç seferberliği de başlatacağız. 850 binden fazla gencimiz satranca en güzel şekilde erişecek. Bu kapı satranç sporcularının her zaman emrinde, hizmetinde" dedi.Hemen hemen her branşta yükselen bir başarı grafiğine sahip olduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Kadınıyla, erkeğiyle, engellisiyle spora erişilebilirlik bizim için çok önemli. Spor turizmi ülkesi olma yönünde ilerliyoruz. Geçtiğimiz yıl 170'den fazla uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık. Bu yıl en prestijli organizasyonları düzenledik, düzenleyeceğiz. Konya'da 5. İslami Dayanışma Oyunları gerçekleşti. Bu hafta perşembe günü Bursa İznik'te 4. Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapacağız. Bunlar bir anda olan işler değil, bu bir vizyonun sonucu. Bunun için bu süreçte olduğu gibi bundan sonra da en güçlü şekilde her branşa önem vereceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Kasapoğlu, satranç sporunun önemine de dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Satranca hep ayrı bir değer verdik. Bugünkü projenin yeni bir aşama olduğunu belirtmek istiyorum. Spor engel tanımaz diyoruz. Bu proje kapsamında pek çok çalışma gerçekleştirdik. Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü, gayretle, özenle, büyük bir emekle hazırlandı. Çok kıymetli ve özel bir çalışma. Ülkemizde bunun gerçekleşmesinin dünya nezdinde de apayrı bir önemi var. İşitme engelli satranç eğitim programı da bu projenin kapsamında olan bir çalışma. Ben bu gayreti, anlayışı çok değerli buluyorum. En başta federasyonumuza ve değerli başkanına, yöneticilerine, ekibine, bu projede emeği olan herkese, bakanlıktaki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak satranca verdiğimiz önemle satranç malzeme dağıtımımız var. Hiç aksamadan, durmadan süren bir proje. Sayın Cumhurbaşkanımız da il ziyaretlerinde gençlere takdim ettiği hediyelerde en önde geleni satrançtır. Her okula her eve satrancı ulaştırmayı görev bildik. Satrancı teşvik etmek için Milli Eğitim Bakanlığımızla da projelerimiz var. Buna yeni projeler ilave edeceğiz."Bu projenin engelleri kaldırma noktasında yeni bir aşama olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Bu proje, hayatın engel tanımadığın en büyük ispatıdır. Bu alandaki gayretlere hız verecek bir adım atıldı, hayırlı olmasını diliyorum Erişimin kolaylığını sağlamak ve fırsat eşitliğini sağlamayı bir görev olarak görüyoruz. İnşallah birlikte engelleri ortadan kaldırmaya devam edeceğiz. Projemizin ülkemiz, gençlerimiz, sporcularımız için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, dünya satranç tarihinde bir ilke imza atmalarının gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Tulay, federasyon olarak özellikle son 10 yılda büyük bir ilerleme katettiklerini vurgularken. "Ülkemizin uluslararası anlamda gurur duyacağı bir eser olan bu eser, tüm işitme engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.Tanıtım toplantısının sonunda Gülkız Tulay, Bakan Kasapoğlu'na Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü'nü takdim etti. Bakan Kasapoğlu kitabı inceledikten sonra işitme engelli sporcularla fotoğraf çektirdi.

YORUMLAR
500
BM: Myanmar'da darbenin ardından 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu BM: Myanmar'da darbenin ardından 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar TSO İscehisar Temsilciliğinin açılışında konuştu Açıklaması TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar TSO İscehisar Temsilciliğinin açılışında konuştu Açıklaması Nijerya'da şiddet olaylarından kaçan 500 binden fazla kişi evlerini dönmek istiyor Nijerya'da şiddet olaylarından kaçan 500 binden fazla kişi evlerini dönmek istiyor
Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, Togo Cumhuriyeti, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: 850 binden fazla gencimiz satranca en güzel şekilde erişecek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:13 Ahmet Çakar ve Abdülkerim Durmaz'ın canlı yayında yaptıklarına tepki yağdı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçileri sevindirecek haber: Elektrik faturaları hasat elde edildikten sonra ödenebilecek
17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye müjde! Yurtlarda kalan öğrencilerin beslenme yardımı 60 liraya yükseldi
17:30 Sosyal konut projesinin ilk temeli ne zaman atılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu
17:22 Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim
17:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası "TOKİ sosyal konut projesi" sözleri: Bu kampanya, Türkiye'nin en büyük sosyal atılımı olacaktır
17:22 A Milli Futbol Takımı'nın performansına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan tepki: Derhal görevi bırakmalı
17:16 Türkiye'den Yunanistan'a nota! Ege adalarındaki ihlallere son verme çağrısı yapıldı
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 18:18:01. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu: 850 binden fazla gencimiz satranca en güzel şekilde erişecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement