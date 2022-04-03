Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu'ndan İlbank ve Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'ne tebrik - Son Dakika
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Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu'ndan İlbank ve Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'ne tebrik

03.04.2022 19:17
Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu'ndan İlbank ve Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'ne tebrik

Gelen son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen İlbank ve Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'nü tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen İlbank ve Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'nü tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final etabında rakiplerini yenerek Misli.com Sultanlar Ligi'ne yükselen İlbank ve Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'nü yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Voleybol Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi Final Etabında Adam Voleybol'u 3-1 yenen İlbank ve Karşıyaka'yı 3-0 mağlup eden Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'nü kutluyorum. Başarılarında emekleri bulunan voleybolcuları, teknik heyeti, yöneticileri ve kulüp camialarını tebrik ediyorum. İki kulübümüze, önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Misli.com Sultanlar Ligi'nde başarılar diliyorum." - ANKARA

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Mehmet Kasapoğlu, Çukurova, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Bakan Kasapoğlu'ndan İlbank ve Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'ne tebrik - Son Dakika


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