Bakan Kasapoğlu, sosyal medyadan bayramlaştı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı. Kasapoğlu mesajında, "Arkadaşlar, mesafeleri aradan kaldırıyor, bu tweetin altında bayramlaşıyoruz. Bayramın kutlu olsun Türkiyem!" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, bu paylaşımının altına yorum yazanlara tek tek cevap vererek, onların bayramlarını kutladı. - İSTANBUL