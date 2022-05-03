Bakan Kasapoğlu, sosyal medyadan bayramlaştı - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu, sosyal medyadan bayramlaştı

03.05.2022 12:40
Bakan Kasapoğlu, sosyal medyadan bayramlaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından kutlama mesajı yayımladı. Kasapoğlu mesajında, "Arkadaşlar, mesafeleri aradan kaldırıyor, bu tweetin altında bayramlaşıyoruz. Bayramın kutlu olsun Türkiyem!" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, bu paylaşımının altına yorum yazanlara tek tek cevap vererek, onların bayramlarını kutladı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Mehmet Kasapoğlu, Ramazan Bayramı, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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