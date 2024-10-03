Bakan Tekin ve Hacıosmanoğlu Beşiktaş maçında

Spor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş- Eintracht Frankfurt maçını Tüpraş Stadyumu'nda takip etti.

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile birlikte protokol tribününden takip etti.

Montella da tribünde

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt müsabakasını stadyumdan takip edenler arasında yer aldı. Montella ve yardımcıları, protokol tribününden zorlu karşılaşmayı izledi. - İSTANBUL