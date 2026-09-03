Bakan Yardımcısı Yerlikaya, minik güreşçilere 2036 hedefiyle çalışmalarını öğütledi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 2. Büyük Güreş Festivali'nde mücadele eden kız güreşçilerle buluştu.

Bakanlık binasına gelen minik kız güreşçiler, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Adar Yiğit'i ziyaret ettikten sonra birlikte Yerlikaya'nın makamına geçti.

Yerlikaya, kabuldeki konuşmasında minik sporculara çalışmaktan vazgeçmemelerini öğütleyerek "Yorulmayın, hiçbir hedefinizden şaşmayın. Önünüze ufak tefek engeller çıkabilir. Engeller sizi hedeften şaşırtmasın, tam aksine hedefinize daha da hızlı koşmanıza, daha da hızlı gitmenize katkı sağlasın." dedi.

Sporculara güreşten kopmamalarını tavsiye eden bakan yardımcısı Yerlikaya, "Gözlerinizdeki heyecan, içinizdeki ateş İnşallah 2036 Yaz Olimpiyatları'nda hep birlikte yaşarız. Hem ülkemizi hem milletimizi temsil edin. İstiklal Marşımızı her platformda okutma hedefiyle bayrağımızı zirveye çekme mücadelesiyle çalışın, gayret edin." diye konuştu.

Yasemin Adar Yiğit ise "Sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edip Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda madalya kazanacak. Kadın yönetici olarak spordan gelip bu makamda olmak benim için çok gurur verici. İnşallah sporcularımız da sadece şampiyon olarak değil ilerleyen zamanlarda kadın yönetici olarak bir yerlere gelebileceğinin farkında olurlar. Ben onların hem ablasıyım hem de rol modelleriyim ve elimden ne geliyorsa her zaman Türk sporuna hizmet etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya ile Adar Yiğit, kabulün ardından sporculara imza vererek fotoğraf çektirdi.