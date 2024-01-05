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BAL 13. Hafta Maçları ve Hakemler Açıklandı - Son Dakika
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BAL 13. Hafta Maçları ve Hakemler Açıklandı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 13. hafta maçları ve bu maçları yönetecek hakemler açıklandı. Hacılar Erciyesspor, sahasında Rüstempaşaspor'u konuk ederken, Develigücü ise Aksaray deplasmanında puan arayacak. Maçların hakemleri de belirlendi.

BAL 13. Hafta Maçları ve Hakemler Açıklandı
05.01.2024 - 10:30,  Güncelleme: 10:45
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Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 13. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler belli oldu.

BAL'da mücadele eden Kayseri ekiplerinden Hacılar Erciyesspor sahasında Başarı Otomotiv Rüstempaşaspor'u konuk edecek. Develigücü ise Aksaray deplasmanında puan arayacak. Bölgesel Amatör Lig 11. hafta maçları 07 Ocak 2024 Pazar günü oynanacak. Lider Yozgat Bozokspor'un BAY olarak geçeceği haftada Hacılar Erciyesspor sahasında Rüstempaşaspor'u konuk edecek. Develigücü ise deplasmanda Aksaray Gençlikspor'u konuğu olacak. Bölgesel Amatör Lig'de 13. hafta maçlarını yönetecek hakemler de açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre Hacılar Erciyesspor-Rüstempaşaspor maçını Samsun bölgesi hakemlerinden Tacdin Özmen yönetecek. Bu maçta yardımcı hakem olarak Mustafa Saydan ve Melih Sayın görev yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Bahadır Mıhcı. 13. haftada oynanacak maçlar ve maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

12 Bingölspor-Dersimspor: Tacdin Özmen

Aksaray Gençlikspor-Develigücü SK: Murat Demir

Hacılar Erciyesspor-Rüstempaşaspor: Ayberg Öz

Malatyaspor-Kangal Termikspor: Yusuf Can Teker

Erzincan Ulularspor-Hekimhan Belediyespor: Salih Çetin - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Yozgat Bozokspor, Kayseri, Aksaray, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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