BAL 12. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Spor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta oynanacak 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

BAL'da 12. hafta maçları oynanacak. Hakem Kurulu, ligin 12. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemlerin atamasını yaptı. Buna göre; Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler ise şu şekide:

Şehit Kamil Belediyespor-Develigücü: Onur Sekman

Samandağ Gençlerbirliği- Kilis Belediyespor: Hasan Uyduran

Adana Adaletgücü-Zengenspor: Mete Burak Kaya

Ceyhan Belediyespor-İnce Gençlikspor: Yusuf Can Teker

Suvermez Kapadokyaspor-Bahçespor: Ertuğrul Boyraz

Yahyalıspor- Araban Belediyespor: Onur Aydoğan

Gaziantepgücü-Reyhanlıspor: Zeynep Acar - KAYSERİ