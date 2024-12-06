Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta oynanacak 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
BAL'da 12. hafta maçları oynanacak. Hakem Kurulu, ligin 12. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemlerin atamasını yaptı. Buna göre; Bölgesel Amatör Lig 4. Grup 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler ise şu şekide:
Şehit Kamil Belediyespor-Develigücü: Onur Sekman
Samandağ Gençlerbirliği- Kilis Belediyespor: Hasan Uyduran
Adana Adaletgücü-Zengenspor: Mete Burak Kaya
Ceyhan Belediyespor-İnce Gençlikspor: Yusuf Can Teker
Suvermez Kapadokyaspor-Bahçespor: Ertuğrul Boyraz
Yahyalıspor- Araban Belediyespor: Onur Aydoğan
Gaziantepgücü-Reyhanlıspor: Zeynep Acar - KAYSERİ
Son Dakika › Spor › BAL 12. Hafta Hakemleri Belli Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?