BAL'da Profesyonel Lige Yükselme Mücadelesi Devam Ediyor - Son Dakika
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BAL'da Profesyonel Lige Yükselme Mücadelesi Devam Ediyor

BAL\'da Profesyonel Lige Yükselme Mücadelesi Devam Ediyor

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2023-2024 sezonunun sonuna yaklaşılırken, takımlar profesyonel lige adım atabilmek için mücadele veriyor. BAL'da gruplarında şampiyonluğunu ilan eden 5 takım, TFF 3. Lig'e yükselmeyi garantilemiş durumda. Diğer gruplarda ise lider durumda bulunan takımlar, son iki haftaya avantajlı girmiş durumda. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, BAL'ın artık kabına sığmayan bir lig haline geldiğini ve amatör takımların belediyelerin desteğiyle profesyonel ligde temsil edilmeyi amaçladığını belirtti.

01.05.2024 11:03
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Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 2023-2024 sezonunun sonuna yaklaşılırken, takımlar profesyonel lige adım atabilmek için mücadele veriyor.

BAL'da 2023-2024 sezonu, 12 grupta toplam 169 takımın katılımıyla oynanıyor.

Amatör futbolun en üst liginde 13 takımlı 3 grup, 14 takımlı 6 grup, 15 takımlı 2 grup ve 16 takımlı 1 grup bulunuyor.

Ligde son iki haftaya girilirken, gruplarda kıyasıya "profesyonel lige yükselme mücadelesi" yaşanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun statüsüne göre, Bölgesel Amatör Lig'den 12 takım TFF 3. Lig'e yükselecek. 12 grupta birinci olan takımlar, TFF 3. Lig'e çıkmaya hak kazanacak.

TFF 3. Lig'e yükselmeyi 5 takım garantiledi

BAL'da gruplarında şampiyonluğunu ilan eden 5 takım, son iki hafta öncesi TFF 3. Lig'e yükselmeyi garantilemiş durumda.

3. Grup'ta Nilüfer Belediye Futbol Kulübü, 7. Grup'ta Niğde Belediyespor, 8. Grup'ta Viranşehir Belediyespor, 9. Grup'ta Mazıdağı Fosfatspor, 11. Grup'ta Yozgat Belediyesi Bozokspor şampiyon oldu. Bu takımlar, gelecek sezon profesyonel ligde mücadele edecek.

7 grupta heyecan sürüyor

Ligde 7 grupta şampiyonluk heyecanı son iki haftaya taşındı.

Lider durumda bulunan 1. Grup'ta Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri, 2. Grup'ta Çorluspor 1947, 4. Grup'ta Tire 2021 Futbol Kulübü, 5. Grup'ta Muğlaspor, 6. Grup'ta 1926 Polatlı Belediyespor, 10. Grup'ta Smart Holding Çayelispor ve 12. Grup'ta Türk Metal 1963 Spor, profesyonel lig yolunda avantaja sahip.

Murat Kandazoğlu: "BAL artık kabına sığmayan bir lig"

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF) Başkanı Murat Kandazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF 3. Lig'e yükselmeyi garantileyen takımları tebrik etti.

Diğer takımlara da mücadelelerinde başarılar dileyen Kandazoğlu, "Takımlar, önce illerindeki süper amatör liglerden BAL'a yükseliyor. Daha sonra BAL'da gruplarında şampiyon olan takımlar, profesyonel lige adım atıyor. Zor, meşakkatli bir yoldan geliyorlar. Herkesin amacı profesyonel ligde mücadele edebilmek. Bulundukları ili, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde ise ilçelerini profesyonel liglerde temsil etmeyi amaçlıyorlar." diye konuştu.

Ankara ekiplerinden 1926 Polatlı Belediyespor'un şampiyonluğa yakın olduğunu dile getiren Kandazoğlu, şöyle devam etti:

"Polatlı, Ankara'nın önemli ilçelerinden.150 bin nüfuslu bir ilçemiz, şampiyonluk şansı yüksek. Bunların profesyonel ligde temsil edilmesi çok kıymetli. Dolayısıyla BAL, profesyonel lig olmadığı için takımlarımız tamamen öz kaynaklarıyla mücadele ediyor. Kentin iş insanları, yerel yönetimler sahip çıkarak, o takımı üst lige taşıma gayreti içindeler."

Kandazoğlu, amatör takımların en büyük destekçilerinin belediyeler olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Baktığınızda birçoğunun belediye, şehir takımı olduğunu görürsünüz. Şehrin belediye başkanları, siyasetçileri, iş insanları destekliyor. Amaçları profesyonel ligde temsil edilmeleri. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da takımlarımıza deplasman giderleri adı altında belli bir katkı sunuyor. BAL artık kabına sığmayan bir lig haline dönüştü. Son yıllarda BAL'daki takımlarımız Ziraat Türkiye Kupası'na katılma hakkı da elde ediyor. Oradan da bir gelir elde etmiş oluyorlar. Bundan dolayı da TFF'ye teşekkür ediyoruz."

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun (TASKK) amatör futbolun gelişimine katkı sunduğunu vurgulayan Kandazoğlu, "Ali Düşmez başkanlığındaki TASSK, BAL'da daha iyi şartların oluşması için gerekli mücadeleyi TFF nezdinde ve birçok alanda veriyor. Biz de kendisinin yanındayız. Hep birlikte kulüplerimizin maddi olarak daha rahat imkanlara sahip olmasını sağlamaya çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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