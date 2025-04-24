Balıkesir\'de çocuklar 23 Nisan\'ı spor ile kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Balıkesir'de coşku ve heyecanla kutlandı. Milli egemenliğin simgesi olan bu anlamlı gün çerçevesinde, çocukların sporla iç içe büyümeleri amacıyla birçok sportif etkinlik düzenlendi.

TBMM Spor Etkinlikleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları U10 Futbol Turnuvası, Judo, Satranç, Floor Curling, Midi Voleybol, Taekwondo, Kros ve Kızlar Güreş gibi farklı branşlardaki turnuvalarla devam etti. 23 Nisan'da düzenlenen Bayrak Yarışları ve Oryantiring turnuvası, gençlerin heyecanı ve enerjisiyle renklendi. Balıkesir'de tüm ilçelerde ve tesislerde yapılan etkinlikler, hem genç sporcuları hem de izleyicileri bir araya getirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "23 Nisan, milletimizin bağımsızlık yolundaki kararlılığının ve birliğinin simgesidir. Bu özel gün kapsamında çocuklarımızın çok yönlü gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli gençlik ve spor etkinlikleri düzenlendi. Farklı branşlarda gerçekleştirilen organizasyonlarla miniklerimiz hem eğlenceli vakit geçirdi hem de yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Sporun, sağlıklı ve özgüvenli bireylerin yetişmesinde oynadığı rolün bilincinde olan Gençlik ve Spor Kenti Balıkesir olarak, bu yöndeki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; çocuklarımızın neşesinin ve umutlarının hiç eksilmemesini diliyorum. Tüm halkımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi. - BALIKESİR