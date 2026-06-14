Balıkesir\'de milli heyecan dev ekranlarda izlendi

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası ilk maçında Avustralya ile karşılaştığı mücadele, Balıkesir'de farklı meydanlarda bulunan dev ekranlardan izlendi.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nda D grubunda yer alan A Milli Futbol Takımı'nın, Avustralya ile olan gruptaki ilk mücadelesi Balıkesir ve ilçelerinde kurulan dev ekranlardan izlendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından maç öncesi Zağnos Paşa Meydanı'nda çorba dağıtımı yapıldı.

Bu meydandaki karşılaşmayı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'da vatandaşlarla birlikte izledi.

Vatandaşlar meydanlarda evlerinden getirdiği kamp sandalyelerine oturarak kurulan dev ekranlarda milli maçı izledi. - BALIKESİR