Balıkesir'de Hareketlilik Yılı Spor Şenliği

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Balıkesir'de "Hareketlilik Yılı" Spor Şenliğiyle yapıldı. Balıkesir, Sağlıklı ve Dinamik bir toplum için adım atıyor.

Türkiye, toplumun her kesimini daha sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzına teşvik etmek amacıyla 2024 yılını "Hareketlilik Yılı" ilan etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın, "Hareketlilik Yılını" duyurmasının ardından ülke genelinde çeşitli etkinliklerin planlanması yapıldı.

Gençlk ve Spor Bakanlığı "Daha çok hareket eden, daha çok spor yapan, daha hareketli bir Türkiye" hedefiyle yola çıkarak ilk adımı yürüyüşlerle attı.

Herkes için Spor Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen, Balıkesir'deki Avlu Yaşam Merkezi'nde, "Haydi Balıkesir Harekete Geç" sloganıyla gerçekleşen "Hareketlilik Yılı Spor Şenliği" büyük bir coşkuyla karşılandı.

Açılış yürüyüşüyle başlayan Spor Şenliği, çeşitli açık alan spor branşlarını, spor gösterilerini ve müzik içeren dopdolu bir programla renklendi. 7'den 70'e herkese hitap eden şenlikte katılımcılar, bedensel farkındalığı artıran sportif aktivitelerden geleneksel oyunlara, rekabetçi sporlardan çocuk oyunlarına kadar geniş bir yelpazede birbirinden eğlenceli etkinliklere katılma fırsatı buldular.

Etkinlik sırasında sporun ve sağlıklı yaşamın önemi vurgulandı. Sporun ve hareketin yaşam kalitesini artırdığına dair farkındalık oluşturulurken, katılımcılar arasında dostluklar kuruldu ve yeni spor tutkunları bir araya geldi. Şenlik, hem bedensel hem de ruhsal açıdan katılımcılara zengin deneyimler sunarak sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını teşvik etti. - BALIKESİR