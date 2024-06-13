Balıkesir'de Hareketlilik Yılı Spor Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Balıkesir'de Hareketlilik Yılı Spor Şenliği

Balıkesir'de düzenlenen 'Hareketlilik Yılı Spor Şenliği' büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Şenlikte çeşitli spor etkinlikleri ve gösterileri düzenlenerek sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzı teşvik edildi.

13.06.2024 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de "Hareketlilik Yılı" Spor Şenliğiyle yapıldı. Balıkesir, Sağlıklı ve Dinamik bir toplum için adım atıyor.

Türkiye, toplumun her kesimini daha sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzına teşvik etmek amacıyla 2024 yılını "Hareketlilik Yılı" ilan etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın, "Hareketlilik Yılını" duyurmasının ardından ülke genelinde çeşitli etkinliklerin planlanması yapıldı.

Gençlk ve Spor Bakanlığı "Daha çok hareket eden, daha çok spor yapan, daha hareketli bir Türkiye" hedefiyle yola çıkarak ilk adımı yürüyüşlerle attı.

Herkes için Spor Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen, Balıkesir'deki Avlu Yaşam Merkezi'nde, "Haydi Balıkesir Harekete Geç" sloganıyla gerçekleşen "Hareketlilik Yılı Spor Şenliği" büyük bir coşkuyla karşılandı.

Açılış yürüyüşüyle başlayan Spor Şenliği, çeşitli açık alan spor branşlarını, spor gösterilerini ve müzik içeren dopdolu bir programla renklendi. 7'den 70'e herkese hitap eden şenlikte katılımcılar, bedensel farkındalığı artıran sportif aktivitelerden geleneksel oyunlara, rekabetçi sporlardan çocuk oyunlarına kadar geniş bir yelpazede birbirinden eğlenceli etkinliklere katılma fırsatı buldular.

Etkinlik sırasında sporun ve sağlıklı yaşamın önemi vurgulandı. Sporun ve hareketin yaşam kalitesini artırdığına dair farkındalık oluşturulurken, katılımcılar arasında dostluklar kuruldu ve yeni spor tutkunları bir araya geldi. Şenlik, hem bedensel hem de ruhsal açıdan katılımcılara zengin deneyimler sunarak sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını teşvik etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Balıkesir, Türkiye, Çocuk, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesir'de Hareketlilik Yılı Spor Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:19 HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı HSK Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi yayımlandı
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
21:24 G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden’ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu G7 zirvesinde uzaklara dalıp giden Biden'ın yardımına İtalya Başbakanı Meloni koştu
20:25 İstanbul’da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı İstanbul'da ağır tonajlı araçlara bayram yasağı
20:17 Zenit, Gedson Fernandes’i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı Zenit, Gedson Fernandes'i transfer edeceğine dair iddiaları yalanladı
20:13 İETT şoförü ’’Psikolojim bozuldu’’ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü ''Psikolojim bozuldu'' diyerek otobüsü terk etti
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 21:42:08. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Hareketlilik Yılı Spor Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement