Balıkesir\'de Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun 2025 sezonunu faaliyet programındaki ilk Türkiye şampiyonluğu yarışmaları sona erdi. Balıkesir'de yapılan TSSF Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası ve Kış Kupası- Milli Takım Seçmelerinde kadınlarda ve erkeklerde 2 Türkiye rekoru kırıldı.

TSSF tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası ve Kış Kupası-Milli Takım Seçmeleri 9-12 Ocak tarihleri arasında Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürlüğü olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirildi. Yarışmalar küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler yaş gruplarında su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde yapıldı. Türkiye'nin farklı bölgelerinden şampiyonaya katılan 26 spor kulübünün 186'sı erkek, 173'ü kadın toplam 359 sporcusu şampiyonluk ve madalya için mücadele etti. Şampiyonada 4x50, 4x100, 4x200 m. su üstü ve 4x100 metre çift palet disiplinlerinde erkekler ve kadınlar kategorisinde bayrak yarışları da gerçekleştirildi. Şampiyona dün yapılan ödül ve kapanış töreni ile sona erdi.

Kadınlar ve Erkeklerde Türkiye rekorları kırıldı

TSSF, şampiyonluk müsabakalarında kırılan Türkiye rekorlarıyla yeni sezona başladı. Beylikdüzü Olimpiyat Spor Kulübü'nden gençlerde yarışan Ece Ayça Karabulut, 200 m. tüplüde 1 dakika 36 saniye 36 saliselik derecesiyle genç ve büyük kadınlar yaş grubunda yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Eski en iyi derece 2024 yılında elde edilen 1 dakika 39 saniye 17 salise ile yine Karabulut'a aitti. Şampiyonada diğer Türkiye rekoru erkekler kategorisinde kırıldı. Bakırköy Su Sporları Kulübü'nden büyük erkeklerde yarışan Ömer Faruk Saydam, 200 m. tüplüde 1 dakika 27 saniye 06 saliselik derecesiyle gençler ve büyüklerde Türkiye rekoru kırdı. Gençlerde en iyi derece 2024 yılında 1 dakika 40 saniye 23 salise ile Polat Kaan Perçiner'e, büyüklerde en iyi derece yine 2024'te 1 dakika 34 saniye 56 salise süreyle Ömer Faruk Saydam'a aitti.

Yarışmalarda en çok altın madalya alan sporcular

Kadınlar yaş gruplarında Nisa Kılıç, Ece Ayça Karabulut ve Elif Duru Onur 4'er kez altın madalya alarak, erkekler yaş gruplarında ise Derin Atman 4 altın madalya ile en çok şampiyon olan isimler oldu. Yıldız yaş grubunda mücadele eden Beylikdüzü Olimpiyat Spor Kulübü'nden Nisa Kılıç, 200, 400, 800 ve 1500 m. su üstünde şampiyonluklara imza attı. Aynı spor kulübünden küçük yaş grubunda yarışan Elif Duru Onur, 50 ve 100 m. çift palet, 50 ve 200 m. su üstünde, gençlerde yarışan Ece Ayça Karabulut ise 200, 400 ve 1500 m. su üstünde, 200 m. tüplüde 4 ayrı altın madalya kazandılar. Tenis Yüzme Kayak Spor Kulübü'nden büyük erkeklerde mücadele eden Derin Atman, 50 m. çift palet, 50 ve 100 m. su üstü, 50 m. dip disiplinlerinde 4 altın madalya ile erkekler kategorisinde en fazla şampiyonluk yaşayan sporcu oldu.

TSSF Başkanı Kadir Sağlam'dan kutlama mesajı

TSSF Başkanı Kadir Sağlam, sezonun ilk şampiyonluk mücadelesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Şampiyonaya katılım ve ilgi çok yoğundu. Geçen yıl aldığımız uluslararası şampiyonluklar altyapıdan yetişen sporcularımızı cesaretlendiren onları motive eden başarılardı. Yoğun katılımın en önemli nedenlerinden biri de bu. Sezona çok güzel bir organizasyonla başladık. Sualtı sporları sezonumuz tüm camiamıza hayırlı olsun. Şampiyonada madalya alan tüm sporcularımız ve antrenörlerini kutluyorum. Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza, onlara destek olan ailelerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. Sağlam, "Organizasyonumuza desteklerini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanı'mız Sn. Dr. Osman Aşkın Bak olmak üzere Bakan Yardımcımız Sn. Hamza Yerlikaya'ya, Spor Genel Müdürü Vekili Sn. Veli Ozan Çakır'a, Balıkesir Valisi Sn. İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Sn. Adem Özalp'a, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ahmet Akın'a, hakemlerimize, teknik kurul üyelerimize, tesis yönetim ve çalışanlarına ve organizasyon ekibine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Madalya törenine Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Bilal Gölen, TSSF Başkan Vekili Hakan Arslan, TSSF Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Esen, TSSF Balıkesir İl Temsilcisi Süleyman Yaman, TSSF Zıpkınla Balık Avı Teknik Kurulu eski Üyesi Ali Kalabas, Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Caner Çorlak katıldı. - BALIKESİR