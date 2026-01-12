Geleceğin yıldız futbolcu adayları Balıkesir'de sahne aldı - Son Dakika
Geleceğin yıldız futbolcu adayları Balıkesir'de sahne aldı

Geleceğin yıldız futbolcu adayları Balıkesir\'de sahne aldı
12.01.2026 11:33  Güncelleme: 11:37
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyespor'un iş birliğiyle düzenlenen U-11 Futbol Şenliği, çeşitli takımların katılımıyla başarılı bir şekilde tamamlandı. Genç sporcular, fair-play anlayışıyla oynanan turnuvada hem rekabet etti hem de eğlenceli anlar yaşattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediyespor iş birliğinde düzenlenen U-11 Futbol Şenliği, Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Altyapı futbolunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyona Galatasaray, Beşiktaş, Altınordu, Altay, Balıkesirspor, Bursa Kültür Spor ve Ümraniye Başak Spor katıldı. Şenlikte minik sporcular hem rekabet ortamını yaşadı hem de futbolun eğlenceli yönünü sahaya yansıttı.

Puanlama ve eleme sisteminin uygulanmadığı turnuvada fair-play anlayışı, oyun disiplini ve centilmenlik ön planda tutuldu. Yüksek tempoda oynanan müsabakalarda sporcular, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Ev sahibi Balıkesir Büyükşehir Belediyespor U-11 Takımı da sergilediği mücadeleci performans ve sahaya yansıttığı karakterle organizasyona değer kattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyespor, Yerel Haberler, Balıkesir, Etkinlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Spor

SON DAKİKA: Geleceğin yıldız futbolcu adayları Balıkesir'de sahne aldı - Son Dakika
