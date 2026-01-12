Geleceğin yıldız futbolcu adayları Balıkesir\'de sahne aldı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediyespor iş birliğinde düzenlenen U-11 Futbol Şenliği, Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen karşılaşmaların ardından tamamlandı.

Altyapı futbolunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyona Galatasaray, Beşiktaş, Altınordu, Altay, Balıkesirspor, Bursa Kültür Spor ve Ümraniye Başak Spor katıldı. Şenlikte minik sporcular hem rekabet ortamını yaşadı hem de futbolun eğlenceli yönünü sahaya yansıttı.

Puanlama ve eleme sisteminin uygulanmadığı turnuvada fair-play anlayışı, oyun disiplini ve centilmenlik ön planda tutuldu. Yüksek tempoda oynanan müsabakalarda sporcular, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Ev sahibi Balıkesir Büyükşehir Belediyespor U-11 Takımı da sergilediği mücadeleci performans ve sahaya yansıttığı karakterle organizasyona değer kattı.