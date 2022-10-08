Balıkesir haber | Balkan Motosiklet Birliği Avrupa Motokros Şampiyonası yarışları Balıkesir'de başladı - Son Dakika
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Balıkesir haber | Balkan Motosiklet Birliği Avrupa Motokros Şampiyonası yarışları Balıkesir'de başladı

08.10.2022 14:59
Balıkesir haber | Balkan Motosiklet Birliği Avrupa Motokros Şampiyonası yarışları Balıkesir'de başladı

Edinilen Balıkesir gelişmesine göre Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası ile Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları Balıkesir'in Gönen ilçesinde başladı.

Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Avrupa Motokros Şampiyonası ile Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları Balıkesir'in Gönen ilçesinde başladı.

Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı MX Parkuru'nda her iki şampiyonanın MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında 210 sporcu sıralama turları için mücadele ediyor.

BMU Avrupa Şampiyonası'na Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Yunanistan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Moldova ve Bosna Hersek'ten sporcular katılıyor.

Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarının da sıralama turları gerçekleştiriliyor.

Organizasyonlar yarın final yarışları ile tamamlanacak.

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Kaynak: AA

Şakir Şenkalaycı, Motosiklet, Balıkesir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesir haber | Balkan Motosiklet Birliği Avrupa Motokros Şampiyonası yarışları Balıkesir'de başladı - Son Dakika

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