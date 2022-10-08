Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı MX Parkuru'nda her iki şampiyonanın MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında 210 sporcu sıralama turları için mücadele ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Balıkesir haber | Balkan Motosiklet Birliği Avrupa Motokros Şampiyonası yarışları Balıkesir'de başladı - Son Dakika

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