Balıkesir haberi: Balıkesir'de Amatör Spor Haftası Kapanış Töreni ve Mahalle Ligi Paneli - Son Dakika
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Balıkesir haberi: Balıkesir'de Amatör Spor Haftası Kapanış Töreni ve Mahalle Ligi Paneli

19.10.2022 22:12
Balıkesir haberi: Balıkesir'de Amatör Spor Haftası Kapanış Töreni ve Mahalle Ligi Paneli

Balıkesir haberine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Balıkesir'de Amatör Spor Haftası Kapanış Töreni ve Mahalle Ligi Paneli ile Sporun Enleri Ödül Töreni yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Balıkesir'de Amatör Spor Haftası Kapanış Töreni ve Mahalle Ligi Paneli ile Sporun Enleri Ödül Töreni yapıldı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından gençlik ve spor yatırımların anlatıldığı video gösterimi ile devam etti.

Törende konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in insanların huzur ve barış içinde yaşadığı bir spor şehri olarak anılmasını istediklerini söyledi.

Yılmaz, "Farklı branşlarda yetenekli çocuklarımızı keşfedip Balıkesir adına, Türkiye ve dünyada mücadele etmelerini istiyoruz. Profesyonelleşerek en iyi şekilde şehrimizi ve ülkemizi temsil etsinler, dünyaya İstiklal Marşı'mızı okutsunlar istiyoruz. Balıkesir olarak milli sporcular yetiştirelim istiyoruz." dedi.

Spor spikeri Yasin Dallı'nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Mahalle Ligi Paneli'ne konuşmacı olarak katılan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan, teknik direktör Yılmaz Vural, eski milli futbolcu Ahmet Dursun ve Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım sporcularla bir araya geldi.

Panelde konuşmacılar, gençlere kendi başarı öyküleri ve kariyerleriyle ilgili deneyimlerini aktardı. Gençlerin sorularını da yanıtlayan panelistler, sporu yaşamlarının her alanına almalarını tavsiye ederek, amatör ruhu canlı tutmaya davet etti.

2022 yılında başarı elde etmiş sporculara ödüllerinin takdiminin ardından Sporun Enleri Ödül Töreni gerçekleştirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine nakdi yardım verildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Balıkesir haberi: Balıkesir'de Amatör Spor Haftası Kapanış Töreni ve Mahalle Ligi Paneli - Son Dakika

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