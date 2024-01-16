Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Voleybol Turnuvası Sonuçlandı

Balıkesir Üniversitesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Balıkesir Kent Konseyi ve Yeşilay'ın iş birliğinde düzenlenen Öğrenci Toplulukları Voleybol Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu.

"Spora Bağımlı Ol" temasıyla düzenlenen turnuvanın sona ermesinin ardından, dereceye giren takımların katılımıyla Burhan Erdayı Spor Salonunda kupa töreni düzenlendi. Törende; BAÜN Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Cem Hamzaoğlu ve Yeşilay Balıkesir Şube Başkanı Mürşit Muhammed Canbulat tarafından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Toplam 16 takımın katılımıyla gerçekleşen Öğrenci Toplulukları Voleybol Turnuvasında; Korfboll Topluluğu takımı turnuvayı birincilikle tamamlarken, İletişim ve Genç Yönetim Topluluğu takımı ikinci, Gastronomi Topluluğu takımı üçüncü ve Radyo İletişim Topluluğu takımı da dördüncü oldu. - BALIKESİR