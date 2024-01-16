 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Voleybol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Voleybol Turnuvası Sonuçlandı

Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlenen Öğrenci Toplulukları Voleybol Turnuvası sona erdi. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları BAÜN Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Cem Hamzaoğlu ve Yeşilay Balıkesir Şube Başkanı Mürşit Muhammed Canbulat tarafından verildi. Turnuvayı Korfboll Topluluğu takımı birinci olarak tamamladı.

Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Voleybol Turnuvası Sonuçlandı
16.01.2024 - 19:15,
Abone Ol

Balıkesir Üniversitesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Balıkesir Kent Konseyi ve Yeşilay'ın iş birliğinde düzenlenen Öğrenci Toplulukları Voleybol Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu.

"Spora Bağımlı Ol" temasıyla düzenlenen turnuvanın sona ermesinin ardından, dereceye giren takımların katılımıyla Burhan Erdayı Spor Salonunda kupa töreni düzenlendi. Törende; BAÜN Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Cem Hamzaoğlu ve Yeşilay Balıkesir Şube Başkanı Mürşit Muhammed Canbulat tarafından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Toplam 16 takımın katılımıyla gerçekleşen Öğrenci Toplulukları Voleybol Turnuvasında; Korfboll Topluluğu takımı turnuvayı birincilikle tamamlarken, İletişim ve Genç Yönetim Topluluğu takımı ikinci, Gastronomi Topluluğu takımı üçüncü ve Radyo İletişim Topluluğu takımı da dördüncü oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, voleybol, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Voleybol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika


19:48
TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45
Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
17:26
Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:50
İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
16:32
9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30
O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı

Son Dakika
19:48 TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02 SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45 Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
17:26 Sakarya'ya depremi erkenden haber verecek teknoloji geliyor
16:50 İstanbul Üsküdar'daki Ünalan Metro İstasyonu'nda intihar girişimi
16:29 Fenerbahçe muradına erdi! Çağlar Söyüncü, İstanbul'a geliyor
16:32 9 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoförün hızı 3 kat fazla çıktı
16:30 O anlar kamerada! Pompalı tüfekle markete giren gaspçıları paspasla kovaladı
16:24 Para karşılığı çocuk yapmak için geldiği Türkiye'de kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 20:40:31. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Voleybol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement