Balıkesirli Briççiler Adana\'da yarışacak

Balıkesirli Briççiler Adana'da düzenlenecek olan 2024 Okay Gür Türkiye Kış Açık Takımlar Briç Şampiyonasına katılacak. Şampiyona 16- 23 Mart tarihleri arasında Adana Tüyap Fuar Alanında düzenlenecek.
Adana'da düzenlenecek olan 2024 Okay Gür Türkiye Kış Açık Takımlar Briç Şampiyonasında, illerde yapılan elemeler sonrası finallere kalan 120 takım yarışacak. Balıkesir'de Briçin geliştiğini anlatan İl Temsilcisi Uğur Tarhal, "Balıkesir ilimizden de finallere bu sene 5 takım katılacak. Burhaniye, Altınoluk ve Balıkesir merkezdeki takımlarımızdan 30 sporcumuz finallerde yarışacak. Ayvalık takımımız son anda turnuvadan çekilmek zorunda kaldı. Müsabakalarda yarışacak takım ve sporcularımıza il temsilciliği olarak başarılar diliyoruz" dedi. - BALIKESİR
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Yalova'nın Termal ilçesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan 17 üniversite öğrencisine mantar yetiştiriciliği konusunda eğitim verildi. Öğrenciler, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen kursa katılarak mantar üretim tesisinde uygulamalı eğitim aldı. Eğitim sonrasında öğrenciler, ilerleyen yıllarda benzer alanlarda işletme kurmayı hedeflediklerini ifade etti.
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