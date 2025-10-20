Balıkesirspor 3 Maçta 9 Puan Topladı - Son Dakika
Balıkesirspor 3 Maçta 9 Puan Topladı

20.10.2025 11:59
Balıkesirspor, son 3 maçını kazanarak Play-Off yarışına yeniden katıldı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona iddialı başlamasına rağmen ilk 4 hafta boyunca galibiyet alamayan Balıkesirspor son 3 maçını ise üst üste kazanmayı başardı. Teknik direktör Cem Kavçak yönetiminde Kütahyaspor önünde galibiyeti uzatmanın son dakikasında kaçırdıktan sonra toparlanan Bal-Kes, son 3 haftada kalesinde gol görmeyip 9 puan topladı. Son 3 maçta Afyonspor'u 4-0, Alanya 1221 FK'yı 2-0 yendikten sonra dün evinde Eskişehir Anadolu'yu da 2-0'la geçen Balıkesirspor puanını 11 yaparak Play-Off yarışına ortak oldu. Balıkesirspor yönetimi ilk haftalarda kötü gidişin ardından olağanüstü kongre kararı almıştı.

Kaynak: DHA

