Balıkesirspor, Ahmet Gülay ve Hüseyin Altıntaş ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Balıkesirspor, Ahmet Gülay ve Hüseyin Altıntaş ile sözleşme imzaladı

Balıkesirspor, Ahmet Gülay ve Hüseyin Altıntaş ile sözleşme imzaladı

TFF 3. Lig takımlarından Balıkesirspor, dış transferde sol bek Ahmet Gülay ve iç transferde kaleci Hüseyin Altıntaş ile sözleşme imzaladı. Transfer çalışmaları devam eden Balıkesirspor, yeni oyuncularıyla güçlenmeye devam ediyor.

17.07.2024 16:29  Güncelleme: 16:33
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TFF. 3. Lig takımlarından Balıkesirspor, dış transferde sol bek Ahmet Gülay ve iç transferde kaleci Hüseyin Altıntaş ile sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Daha önce Fenerbahçe U19 takımından stoper Yiğit Epözdemir, Bergama Belediyespor forması giyen kaleci Doğukan Özçimen ve Asım Hamzaçebi'yi renklerine bağlayan Balıkesirspor, geçtiğimiz sezon Alanya Kestelspor'da top koşturan 21 yaşındaki sol bek Ahmet Gülay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İç transferde de 29 yaşındaki kaleci Hüseyin Altıntaş'ın mukavelesi 1 yıl uzatıldı.

Balıkesirspor yönetimi, Teknik Direktör Levent Eriş'in transfer çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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