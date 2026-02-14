Balıkesirspor, Alanya 1221'e Yenildi

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Balıkesirspor evinde karşı karşıya geldiği Alanya 1221 takımına 1-0 yenilerek avantajını kaybetti. Müsabakanın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, Alanya 1221 takımı 49'uncu dakikada Burak Özdemir'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk Alanya 1221, dakikalar 76'yı gösterdiğinde Yusuf Ölmez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi ve kazanan taraf konuk takım oldu. Bu sonuçla Balıkesirspor 38 puanda kaldı, Alanya 1221 FK ise 23 puana yükselip düşme hattından uzaklaştı.