Balıkesirspor'da Yeni Yönetim Belirlendi - Son Dakika
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Balıkesirspor'da Yeni Yönetim Belirlendi

Balıkesirspor\'da Yeni Yönetim Belirlendi
11.06.2026 12:18
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Balıkesirspor, yeni sezon için yönetim kadrosunu oluşturdu ve transfer çalışmalarına başladı.

3'üncü Lig'de yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan Balıkesirspor'da göreve gelen yönetim görev dağılımını gerçekleştirdi. Mert Alper Acar başkanlığında kırmızı-beyazlı kulüpte Cem Özışıkoğlu başkan vekili olurken, Burak Boduroğlu, Özgür Başaran ve Melih Bağırgan asbaşkanlık görevine getirildi. Balıkesir temsilcisinde Resmi Kurumlar ve Projeler Sorumlusu Ali Osman Eser, Futbol Şube Sorumlusu Atilla Özmen, Basın Sözcüsü ve Sosyal Medya Sorumlusu Mutlu Tanrıkulu oldu.

Balıkesirspor'da Ahmet Raşit Özen reklam, pazarlama ve altyapıdan, İlker Ababay taraftardan, Selami Can tesis ve personelden, Ömer Samet Kırdar hukuk işlerinden, Mehmet Akkan reklam ve pazarlamadan, Engin Gülışık ve Cemalettin Baygül altyapıdan, Kemal Tetik ve Mustafa Berkay Can store ve mağazadan sorumlu yönetici olarak göreve başladı. Teknik direktörlük için Polat Çetin'le sözleşme imzalayan Bal-Kes transferde yıldız isimlere kanca atarak 52 Orduspor FK'dan Emre Gemici ve Eskişehirspor'dan Akın Akman'la prensipte anlaşmıştı.

Kaynak: DHA

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