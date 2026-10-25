Balıkesirspor, evindeki maçları Aliağa ve Soma'da oynasa da iç sahada 4'te 4 yaptı - Son Dakika
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Balıkesirspor, evindeki maçları Aliağa ve Soma'da oynasa da iç sahada 4'te 4 yaptı

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Balıkesirspor, evindeki maçları Aliağa ve Soma\'da oynasa da iç sahada 4\'te 4 yaptı
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Balıkesirspor, zemini hazır olmayan Balıkesir Atatürk Stadı yerine Aliağa ve Soma'da oynadığı iç saha maçlarında 4'te 4 yaptı. Soma'da Altay'ı 5-0 yenen kırmızı-beyazlı ekip puanını 16'ya çıkarıp üçüncü sıraya yükseldi; lider Gemlik Sümerbey ile arasındaki fark 2 puanda kaldı.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk adaylarından Balıkesirspor sezon başından beri zemini hazır durumda olmayan evi Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynayamamasına rağmen iç sahada 4'te 4 yaptı. Sezonun ilk iki iç saha maçına İzmir Aliağa'da, son iki maça ise Manisa Soma'da çıkmak zorunda kalan Bal-Kes rakiplerine puan kaptırmadı. Soma Nazım Yavuz Stadı'nda köklü rakiplerinden Altay'ı 5-0 gibi farklı sonuçla yenen kırmızı-beyazlı ekip puanını 16'ya çıkarırken play-off hattını tekrar yakaladı. Grupta üçüncü sıraya tırmanan Bal-Kes'le lider Gemlik Sümerbey arasında 2 puanlık fark kaldı. Altay'ı hücumcularıyla geçen Balıkesirspor'da 2 gol birden atan Emre Gemici, 8 maçta 12 gole ulaşırken 3'üncü ligde gol krallığı yarışında açık farkla zirvedeki yerini korudu. Geçen sezon 9 ay ceza aldıktan sonra sahalara dönen Ali Sinan Gayla 6, Akın Akman 2 gole ulaştı.

Kaynak: DHA
BalıkesirsporBalıkesirSomaSporSon Dakika

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