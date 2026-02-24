Balıkesirspor'un Maçı Akhisar'a Alındı - Son Dakika
Balıkesirspor'un Maçı Akhisar'a Alındı

24.02.2026 11:12
Balıkesirspor'un İzmir Çoruhlu FK ile maçı, zemin nedeniyle Akhisar Stadı'na alındı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son haftalardaki puan kayıplarıyla Play-Off hattından çıkan Balıkesirspor'un bu hafta evinde İzmir Çoruhlu FK'yla oynaması gereken iç saha maçı Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki elverişsiz zemin koşulları nedeniyle Akhisar Stadı'na alındı. Fikstürde ilk etapta pazar gün oynanacağı açıklanan karşılaşma Spor Toto Akhisar Stadı'nda cumartesi günü saat 16.00'da yapılacak. Balıkesirspor'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Fikstür gereği 01 Mart Pazar günü saat 16: 00'da Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanması gereken Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor- İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş Nesine 3. Lig 4. Grup müsabakası, Balıkesir Atatürk Stadı zemininin müsabaka oynamaya elverişsiz olması ve her iki kulübün talebi üzerine aynı saatte 28 Şubat Cumartesi günü Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
