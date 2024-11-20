Balkan Şampiyonu Haktan Ramazan Sayan - Son Dakika
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Balkan Şampiyonu Haktan Ramazan Sayan

Balkan Şampiyonu Haktan Ramazan Sayan

17 yaşındaki milli bisikletçi Haktan Ramazan Sayan, Balkan Pist Şampiyonası'nda zafer kazandı.

20.11.2024 11:52
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Bulgaristan'ın Plovdiv Velodromu'nda 25-27 Ekim'de düzenlenen Balkan Pist Şampiyonası'nda şampiyon olan 17 yaşındaki milli bisikletçi Haktan Ramazan Sayan, yeni başarılara pedal çevirmek istiyor.

Bisiklet forması giyenlerden etkilenince 12 yaşında bu spora gönül veren Torku Şeker Bisiklet Takımı sporcusu Sayan, azmi ve kararlılığıyla bugüne kadar birçok başarıya imza attı.

En son Balkan şampiyonluğuyla başarısını sürdüren Sayan, yeni başarılar için aralıksız çalışıyor.

Kazandığı her madalya motivasyonunu artırdı

Sayan, AA muhabirine, çocukluğunda gördüğü bisiklet sporcularının hayatında dönüm noktası olduğunu söyledi.

Bisiklete merakını sporla avantaja ve başarıya dönüştürdüğünü anlatan Sayan, şöyle konuştu:

"Kazanılan her madalya beni daha da motive etti. Geçen 5 yılda yarışlarda 32 madalya kazandım. Bunların 10'u uluslararası turnuvalardan, 22'si Türkiye şampiyonalarından elde ettiğim madalyalar. Beş kez Türkiye şampiyonu oldum. Uluslararası ikincilik ve üçüncülükler elde ettim. Türkiye şampiyonalarından sonra milli takım yarışlarına katılmaya başladım. Dünya şampiyonasında yarıştım, Balkan şampiyonu oldum."

"Bisiklet hayatımı değiştirdi"

Sayan, Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşamaya devam etmek istediği vurgulayarak, "Yarışlarda şampiyon olup, Türk bayrağını şerefle kaldırmak çok gurur verici. Bisiklet hayatımı değiştirdi. Kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdı. Milli sporcu olmanın avantajıyla üniversiteyi kazanabildim. Türkiye'nin neredeyse tüm illerine ve çeşitli ülkelere gittim. Hedefim olimpiyat sporcusu olmak ve ülkemi en güzel şekilde temsil etmek." değerlendirmesinde bulundu.

Bisiklet antrenörü Hasan Duman da Haktan Ramazan Sayan ile yaptıkları ilk antrenmanda yeteneğini fark ettiğini belirterek, "İlk antrenmanda çok iyi bir performans çıkarmıştı. O gün bu spora devam ederse hedefimizin olimpiyatlar olduğunu söyledim. Balkan Şampiyonası'nda bunu gördük." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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