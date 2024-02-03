Balkan Voleybol Birliği\'nin 25. Genel Kurulu Sofya\'da yapıldı

Balkan Voleybol Birliği'nin (BVA) 25. Genel Kurulu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da toplandı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre Bulgaristan Voleybol Federasyonu Başkanı Lubomir Ganev'in ev sahipliğinde düzenlenen genel kurul toplantısına TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Genel Sekreteri Nihal İşçi, BVA Genel Sekreteri ve TVF Uluslararası İlişkiler ve Organizasyon Direktörü Nilüfer Başak Shimonsky, CEV Başkanı Aleksandar Boricic ve üye ülke federasyonlarının temsilcileri katıldı.
Genel kurulda Arnavutluk Voleybol Federasyonu Başkanı Erlind Pellumbi yeni BVA Başkanı seçilirken, Bosna Hersek Voleybol Federasyonu Başkanı Milutin Popovic ise yeni BVA Başkan Yardımcısı oldu.
Kurulda ayrıca 2024 yılı yaz döneminde düzenlenecek voleybol organizasyonlarına ev sahipliği yapacak ülkeler, katılımcılar ve tarihler de belirlendi.
Düzenlenecek organizasyonlar şu şekilde:
Voleybol
16 Yaş altı Kadınlar Balkan Şampiyonası: 20-31 Temmuz
Katılımcılar: Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Türkiye
16 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası: 20-31 Temmuz/ Yunanistan
Katılımcılar: Yunanistan, Romanya, Sırbistan ve Türkiye
18 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası: 18-22 Haziran/ Arnavutluk
Katılımcılar: Arnavutluk, Bulgaristan, Moldova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Türkiye
18 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası: 25-29 Haziran
Katılımcılar: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Türkiye
20 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası: 20-27 Temmuz/ Arnavutluk
Katılımcılar: Arnavutluk, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye
20 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası: 12-16 Ağustos/ Sırbistan
Katılımcılar: Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Türkiye
Plaj Voleybolu
20 Yaş Altı (Erkek-Kadın) Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası: Romanya
Katılımcılar: Kosova, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Türkiye
22 Yaş Altı (Erkek-Kadın) Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası: Kuzey Makedonya
Katılımcılar: Kosova, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Türkiye
Büyükler Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası: Moldova
Katılımcılar: Bulgaristan, Kosova, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Türkiye
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