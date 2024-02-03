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Balkan Voleybol Birliği'nin 25. Genel Kurulu Sofya'da yapıldı - Son Dakika
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Balkan Voleybol Birliği'nin 25. Genel Kurulu Sofya'da yapıldı

Balkan Voleybol Birliği\'nin 25. Genel Kurulu Sofya\'da yapıldı

Balkan Voleybol Birliği'nin 25. Genel Kurulu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirildi. Genel kurula Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve diğer üye ülke federasyonlarının temsilcileri katıldı. Kurulda yeni BVA Başkanı ve Başkan Yardımcısı seçilirken, 2024 yılında düzenlenecek voleybol organizasyonlarına ev sahipliği yapacak ülkeler, katılımcılar ve tarihler de belirlendi.

03.02.2024 13:09
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Balkan Voleybol Birliği'nin (BVA) 25. Genel Kurulu, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da toplandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre Bulgaristan Voleybol Federasyonu Başkanı Lubomir Ganev'in ev sahipliğinde düzenlenen genel kurul toplantısına TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Genel Sekreteri Nihal İşçi, BVA Genel Sekreteri ve TVF Uluslararası İlişkiler ve Organizasyon Direktörü Nilüfer Başak Shimonsky, CEV Başkanı Aleksandar Boricic ve üye ülke federasyonlarının temsilcileri katıldı.

Genel kurulda Arnavutluk Voleybol Federasyonu Başkanı Erlind Pellumbi yeni BVA Başkanı seçilirken, Bosna Hersek Voleybol Federasyonu Başkanı Milutin Popovic ise yeni BVA Başkan Yardımcısı oldu.

Kurulda ayrıca 2024 yılı yaz döneminde düzenlenecek voleybol organizasyonlarına ev sahipliği yapacak ülkeler, katılımcılar ve tarihler de belirlendi.

Düzenlenecek organizasyonlar şu şekilde:

Voleybol

16 Yaş altı Kadınlar Balkan Şampiyonası: 20-31 Temmuz

Katılımcılar: Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Türkiye

16 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası: 20-31 Temmuz/ Yunanistan

Katılımcılar: Yunanistan, Romanya, Sırbistan ve Türkiye

18 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası: 18-22 Haziran/ Arnavutluk

Katılımcılar: Arnavutluk, Bulgaristan, Moldova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Türkiye

18 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası: 25-29 Haziran

Katılımcılar: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Türkiye

20 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası: 20-27 Temmuz/ Arnavutluk

Katılımcılar: Arnavutluk, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye

20 Yaş Altı Erkekler Balkan Şampiyonası: 12-16 Ağustos/ Sırbistan

Katılımcılar: Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Türkiye

Plaj Voleybolu

20 Yaş Altı (Erkek-Kadın) Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası: Romanya

Katılımcılar: Kosova, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Türkiye

22 Yaş Altı (Erkek-Kadın) Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası: Kuzey Makedonya

Katılımcılar: Kosova, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Türkiye

Büyükler Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası: Moldova

Katılımcılar: Bulgaristan, Kosova, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Türkiye

Kaynak: AA

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Bulgaristan, Sırbistan, Voleybol, Türkiye, Uluslararası İlişkiler, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Balkan Voleybol Birliği'nin 25. Genel Kurulu Sofya'da yapıldı - Son Dakika


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