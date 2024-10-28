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Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Balkan Bisiklet Birliği iş birliğinde düzenlenen Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası, Edirne'de başladı.

İki gün sürecek şampiyonanın ilk gününde merkeze bağlı Orhaniye köyünde 10 Balkan ülkesinden 82 sporcu, zamana karşı yarış kategorisinde mücadele etti.

Yarışların startı Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak tarafından verildi.

Müftüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu organizasyonu Türkiye'de gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Balkan Bisiklet Birliğinde güzel bir birliktelik oluşturulduğunu ifade eden Müftüoğlu, bu yarışların Balkan ülkelerindeki sporcuları Avrupa ve dünya şampiyonları ile olimpiyatlara hazırladığını belirtti.

Edirne'de geniş katılımlı ve güzel organizasyon düzenlendiğini anlatan Müftüoğlu, "Şampiyonanın ilk gününde zamana karşı kategorisinde yarışlar oluyor. Her bir dakikada bir sporcular start alıyorlar. 10 ülkeden 82 sporcu bugün yarışıyor. Yıllar önce yine aynı organizasyonu Edirne'de yapmıştık, çok güzel gerçekleşmişti. Normalde şampiyona Sırbistan'da yapılacaktı ancak oradaki güvenlik nedeniyle iptal olan yarışı ülkemize getirdik. Geçmişte de bu şampiyonayı burada düzenlediğimiz için tecrübemiz var." diye konuştu.

Türk sporcular, ilk gün yarışlarında 2 birincilik kazandı

Şampiyonada zamana karşı yarış kategorisinde yapılan ilk gün yarışları tamamlandı.

Yıldızlar kategorisinde erkeklerde Ege Erülkü birinci, Yunanistan'dan Nikolas Georgousakis ikinci, Bulgaristan'dan Yordan Petrov üçüncü oldu. Kadınlarda ise Yunanistan'dan Eleni Kaskani birinci, Sırbistan'dan Starcevic Mila ikinci, Bulgaristan'dan Darya Venkova üçüncü oldu.

Gençler kategorisinde erkeklerde birinciliği Romanya'dan Ovidiu Dorcu birinciliği elde ederken, Sırbistan'dan Ratsko Nikacevic ikinci, Moldova'dan Dimitri Balan da üçüncü oldu. Kadınlarda Hatice Buse Ertekin birinci, Yunanistan'dan Georgis Rompotou ikinci, Romanya'dan Ana Gheorghe de üçüncü sırada yarışı tamamladı.

Büyükler kategorisinde erkeklerde de Sırbistan'dan Ognjen İlic birinci, Bulgaristan'dan Emil Stoynev ikinci, Burak Abay da üçüncülüğe ulaştı. Kadınlarda ise Bulgaristan'dan Gergana Stoyanova birinci, Romanya'dan Alexandra Cioclu ikinci, Kuzey Makedonya'dan Elena Petrova üçüncü sırada yarışı bitirdi.

Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.