Ballkani Sivasspor maç programı belli oldu - Son Dakika
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Ballkani Sivasspor maç programı belli oldu

11.10.2022 13:27
Ballkani Sivasspor maç programı belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ballkani ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde DG Sivasspor'un programı belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ballkani ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde DG Sivasspor'un programı belli oldu.

Ballkani ile Sivasspor, 13 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 4. hafta maçında Priştine şehrinde bulunan Fadil Vokrri Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele öncesi kırmızı-beyazlı takım basın toplantısı ve antrenman programı belli oldu.

12 Ekim Çarşamba günü yerel saat ile 16.00'da (TSİ 17.00) Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile futbolcu Erdoğan Yeşilyurt maçın oynanacağı Fadil Vokrri Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Yiğidolar aynı stadyumda yerel saat ile 17.00'de (TSİ 18.00) basına ilk 15 dakikası açık antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Karşılaşma öncesi iki takımın da grupta 4'er puanı bulunuyor. - SİVAS

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Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ballkani Sivasspor maç programı belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ballkani Sivasspor maç programı belli oldu - Son Dakika
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