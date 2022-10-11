Ballkani Sivasspor maç programı belli oldu

12 Ekim Çarşamba günü yerel saat ile 16.00'da (TSİ 17.00) Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile futbolcu Erdoğan Yeşilyurt maçın oynanacağı Fadil Vokrri Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Yiğidolar aynı stadyumda yerel saat ile 17.00'de (TSİ 18.00) basına ilk 15 dakikası açık antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Ballkani ile Sivasspor, 13 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 4. hafta maçında Priştine şehrinde bulunan Fadil Vokrri Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele öncesi kırmızı-beyazlı takım basın toplantısı ve antrenman programı belli oldu.

Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Sivasspor, Spor, Son Dakika

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