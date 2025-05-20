Bandırmagücü Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bandırmagücü Yarı Finale Yükseldi

Bandırmagücü Yarı Finale Yükseldi

TFF Kadınlar 3. Ligi Play-Off çeyrek finalinde Bandırmagücü, Bornova'yı penaltılarla geçti.

20.05.2025 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Kadınlar 3. Ligi Play-Off çeyrek finalinde Bandırmagücü Spor Kulübü ile Bornova Genç Yıldızlar Spor Kulübü, Soma Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz berabere tamamlanan maçta seri penaltı atışları sonucu Bandırmagücü Spor Kulübü, rakibini 5-4 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

beIN SPORTS, 'Amatör Ruh, Profesyonel Destek' sloganıyla hayata geçirdiği beIN SQUAD projesinde yer alan Bandırmagücü Spor Kulübü ile Bornova Genç Yıldızlar Spor Kulübü, TFF Kadınlar 3. Ligi Play-Off çeyrek finalinde Manisa'nın Soma ilçesindeki Atatürk Stadı'nda karşılaştı. İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında Bandırmagücü Spor Kulübü baskını arttırdı ancak maçın normal süresinde gol sesi çıkmadı. Karşılıklı ataklarla geçen uzatma dakikalarında da gol olmayınca maçta penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında Bandırmagücü Spor Kulübü, rakibini 5-4 mağlup ederek TFF Kadınlar 3. Ligi Play-Off Yarı Finali'ne yükseldi.

Maç sonrası büyük mutluluk

Penaltı atışlarında yaptığı kurtarışlarla takımının bir üst tura çıkmasını sağlayan Bandırmagücü Spor Kulübü kalecisi Ezgi Kısa, "Buraya gelmeden önce çok heyecanlıydık. Uzun zamandır hazırlanıyoruz. Yaklaşık 8 aydır antrenman halindeyiz. Maçlara çıkıyoruz. Çok fazla ertelemelerimiz oldu. Rakibimiz de aynı şekilde. Bugün farklı bir rakiple çıkalım isterdim. El ele beraber olalım. Çünkü fair-play mücadelesinde çok güzel bir maç oldu. Onlara da başarılar diliyorum, çok mutluyum. Takım arkadaşlarımın da ayağına sağlık" dedi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Bandırmagücü Spor Kulübü Antrenörü Metin Kök, "Çok gururluyum. Rakibimiz inanılmaz iyi bir takımdı. Bu maçlar çok sert maçlardır. En ufak hata çok pahalıya mal olur. Rakibimizi de tebrik ediyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum, çok zor bir maç oldu. Kısmet bizeymiş. İnşallah 2. Lig'e çıkarız" diye konuştu.

beIN SQUAD amatör takımların yanında

beIN SPORTS'un Fransa'da başlattığı ve Türkiye'de de hayata geçirdiği beIN SQUAD projesi; "Amatör Ruh, Profesyonel Destek" mottosuyla kadın, engelli ve erkek toplam 50 amatör futbol kulübüne forma desteği sağlıyor. Ekipman tedariğiyle projeyi sınırlamayan beIN SPORTS, proje kapsamında yer alan takımlara medya gücüyle de destek veriyor. İki haftada bir Çarşamba 19.00'da beIN SPORTS HABER'de yayınlanan beIN SQUAD programında kulüplerin seslerini duyurmasına ve kendilerini anlatmasına yardımcı oluyor. Ayrıca beIN SPORTS resmi web sitesinde de projede yer alan takımların mücadele haberleri düzenli olarak sporseverlere aktarılıyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bornova, manisa, Futbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmagücü Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adidas müşterilerinin kişisel verileri çalındı Adidas müşterilerinin kişisel verileri çalındı
Brighton, şampiyon Liverpool’u devirdi Brighton, şampiyon Liverpool'u devirdi
Trump: Biden’ın kanser teşhisinin erken duyurulmamasına şaşırıyorum Trump: Biden'ın kanser teşhisinin erken duyurulmamasına şaşırıyorum
Yangın sırasında panik yapan kadın 8. kattan atladı Yangın sırasında panik yapan kadın 8. kattan atladı
Türkiye’den İran ve İsrail’e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız Türkiye'den İran ve İsrail'e net uyarı: Bunu savaş nedeni sayarız
Mersin’de fabrika yangını Yol ulaşıma kapatıldı, patlama sesleri yükseldi Mersin'de fabrika yangını! Yol ulaşıma kapatıldı, patlama sesleri yükseldi
Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor Milyonlara çifte müjde Erken emeklilik vaadi yerine getiriliyor! Milyonlara çifte müjde
Sergen Yalçın: Ronaldo’yu bedava verseler almam Sergen Yalçın: Ronaldo'yu bedava verseler almam
Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi Emre Belözoğlu kendisine yapılan halı saha teklifini geri çevirmedi
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
Survivor’da şaşırtan veda İsmail Balaman adaya veda etti Survivor'da şaşırtan veda! İsmail Balaman adaya veda etti

20:32
AB, İsrail’le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi
AB, İsrail'le ticari ortaklık anlaşmasını gözden geçirmeye karar verdi
20:08
İstanbul’da okulda skandal Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti
18:18
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye’de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir
17:51
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo’nun videosu viral oldu
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Coca-Cola reklamı sonrası Ronaldo'nun videosu viral oldu
16:40
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu
Osman Gökçek, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu
09:17
Yarı fiyatına ev almak mümkün İşte detaylar
Yarı fiyatına ev almak mümkün! İşte detaylar
09:16
Akaryakıt istasyonunda genç kadını darp eden 3 kişi tutuklandı
Akaryakıt istasyonunda genç kadını darp eden 3 kişi tutuklandı
09:07
Ece Seçkin konserinde panik yaratan anlar
Ece Seçkin konserinde panik yaratan anlar
08:57
Türk gıda devi konkordato talebinde bulundu
Türk gıda devi konkordato talebinde bulundu
08:52
Son maçta Kadıköy’deydi İşte Mourinho’nun yerine gelecek bir numaralı aday
Son maçta Kadıköy'deydi! İşte Mourinho'nun yerine gelecek bir numaralı aday
08:52
Narin’in annesi Yüksel Güran’ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
Narin'in annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 21:46:17. #7.13#
SON DAKİKA: Bandırmagücü Yarı Finale Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.