Bandırmaspor, Hatayspor'u 4-0 Yendi

22.02.2026 16:32
Teknik direktör Gürsel, eksik oyuncuların dönmesini beklediklerini belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup eden Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Bugün kazandık ama bundan sonra ne olur tam kestiremediğimiz bir dönemdeyiz. Eksik oyuncularımızın dönmesini istiyoruz." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, son haftalarda zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Çok fazla eksik oyuncularının olduğunu hatırlatan Gürsel, rüzgarın maçın akışını ciddi etkilediğini vurguladı.

İkinci yarının başında golü bulmalarının ardından rakibin 10 kişi kalmasının kendilerini rahatlattığını belirten Gürsel, şöyle konuştu:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum, onlara teşekkür ediyorum. Sadece bu maç için değil genel duruştan ve mücadelelerinden ötürü onları kutluyorum. Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Bugün kazandık ama bundan sonra ne olur tam kestiremediğimiz bir dönemdeyiz. Eksik oyuncularımızın dönmesini istiyoruz. Önümüzdeki hafta Ümraniye maçı var. O maça en iyi şekilde hazırlanıp elimizden gelen en iyisini yapacağız. Bu maçta yine iki oyuncuyumuzu kaybettik. O da bizi üzdü. Sedrik aşil tendonuan ağır bir sakatlık geçirdi gibi duruyor. Enes de dördüncü sarı kartı gördü. Defansta yine iki eksik var. Her hafta en az iki oyuncu değişerek öbür maça çıkmak zorunda kalıyoruz. Önümüzdeki maç için en iyi kadroyla, en iyi bir şekilde çalışarak elimizden gelen en iyisini yapacağız. Sonuç ne olur artık nasip bakacağız."

Atakaş Hatayspor cephesi

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün de maçın ilk yarısını iyi oynadıklarını dile getirdi.

İkinci yarıda gördükleri kırmızı kartın takıma kötü yansıdığını ifade eden İrtegün, şunları kaydetti:

"Yapacak bir şeyimiz yok. Bunların üzerine gideceğiz. Bu genç oyuncuları bir şekilde iyi bir seviyeye getireceğiz ama bunun için sadece çalışma değil saha dışında da artık bir bazı kararların alması gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu yönetimle de paylaşacağım. Ne olursa olsun futbol hiçbir zaman ortam rahat diye rahat davranmamızı gerektiren bir alan değil. Hele hele bu Hatay gibi bir takımsa, şehir takımıysa bunu bir hatırlatacağız. Onun dışında ilk yarıdaki oyundan çok memnunum. Belki en iyi topu oynadık. Gerçekten oyunu domine ettik ama bir o kadar da ikinci yarıdan da ne yazık ki memnun değilim. Bandırmaspor'u da tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

