Bandırmaspor, Keçiörengücü\'ne Yenildi

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Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 yenilen Teksüt Bandırmaspor'un Yardımcı Antrenörü Ersel Uzgur, "Rakibe çok az pozisyon verdiğimiz maçta mağlup olduğumuz için üzüntülüyüz." dedi.

Uzgur, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmanın başından sonuna kadar istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyledi.

Çok fazla pozisyona girmelerine rağmen değerlendiremediklerini vurgulayan Uzgur, "Maçın son bölümünde biraz sinirlerimize hakim olamadık ve kartlar gördük. Rakibe çok az pozisyon verdiğimiz maçta mağlup olduğumuz için üzüntülüyüz ama yeni oyuncularımızla beraber bir oyun süreci geçireceğimiz belli oldu. Bu maçta oynadığımız iyi dakikaları artırıp bundan sonra da bu mücadelenin içinde sonuna kadar olacağız." diye konuştu.

Erkan Sözeri: "Gol yemeseydik daha iyi olurdu"

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, maça iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

Galibiyet için oyuncularını tebrik eden Erkan Sözeri, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ben oyuncularıma 14 haftadır oynadıkları oyunu sürdürmeleri gerektiğini söyledim. Birinci bölgede çok hata yapıyorduk, bu maç bunu da bir nebze azalttık. Oyuncularım ellerinden gelenin fazlasını yaptı. Taktik disipline çok sadık kaldılar, bu anlamda da çok mutluyum. Gol yemeseydik daha iyi olurdu. İzleyenler için mücadele açısından keyifli maç oldu. Bandırmaspor'a sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum."