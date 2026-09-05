Bandırmaspor sahasında Boluspor'u farklı mağlup etti - Son Dakika
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Bandırmaspor sahasında Boluspor'u farklı mağlup etti

Bandırmaspor sahasında Boluspor\'u farklı mağlup etti
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TFF 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor, sahasında ağırladığı Boluspor'u 6-0 gibi farklı bir skorla yendi. Bandırmaspor'a galibiyeti getiren goller Badji (2), Bruno (2) ve Kehinde'den (2) geldi.

STAT: 17 Eylül

HAKEMLER: Melek Dakan, Sezgin Çınar, Mehmet Dura

BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Lima (Dk. 66 Seck), Liço (Dk. 46 Mulumba), Bruno (Dk. 63 Recep Yalın Dilek), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 46 Enes Çinemre), Kehinde, Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Kerem Döndertaş, Badji (Dk. 63 Hakan Bilgiç), Burak Bekaroğlu

BOLUSPOR: Tafas (Dk. 60 Muhammet Özkan), Can Arda Yılmaz, Rivas (Dk. 46 Ege Özkayimoğlu), Escobar (Dk. 64 Tolunay Artuç), Abdulsamet Kirim, Mustafa Alptekin Çaylı, Muhammed Mert, Muhammet Zeki Dursun, Argüello (Dk. 60 Ahmet Can Özdemir), Yunuszade (Dk. 60 Cuesta), Bartu Göçmen

GOLLER: Dk. 16, Dk. 33 Badji, Dk. 20, Dk. 24 Bruno, Dk. 37, Dk. 79 Kekinde (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Yusuf Kocatürk (Bandırmaspor), Yunuszade, Can Arda Yılmaz (Boluspor)

TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Boluspor'u 6-0 yendi.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Boluspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmaspor sahasında Boluspor'u farklı mağlup etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırmaspor sahasında Boluspor'u farklı mağlup etti - Son Dakika
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