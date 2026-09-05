Bandırmaspor sahasında Boluspor'u farklı mağlup etti
TFF 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor, sahasında ağırladığı Boluspor'u 6-0 gibi farklı bir skorla yendi. Bandırmaspor'a galibiyeti getiren goller Badji (2), Bruno (2) ve Kehinde'den (2) geldi.
STAT: 17 Eylül
HAKEMLER: Melek Dakan, Sezgin Çınar, Mehmet Dura
BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Lima (Dk. 66 Seck), Liço (Dk. 46 Mulumba), Bruno (Dk. 63 Recep Yalın Dilek), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 46 Enes Çinemre), Kehinde, Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Kerem Döndertaş, Badji (Dk. 63 Hakan Bilgiç), Burak Bekaroğlu
BOLUSPOR: Tafas (Dk. 60 Muhammet Özkan), Can Arda Yılmaz, Rivas (Dk. 46 Ege Özkayimoğlu), Escobar (Dk. 64 Tolunay Artuç), Abdulsamet Kirim, Mustafa Alptekin Çaylı, Muhammed Mert, Muhammet Zeki Dursun, Argüello (Dk. 60 Ahmet Can Özdemir), Yunuszade (Dk. 60 Cuesta), Bartu Göçmen
GOLLER: Dk. 16, Dk. 33 Badji, Dk. 20, Dk. 24 Bruno, Dk. 37, Dk. 79 Kekinde (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Yusuf Kocatürk (Bandırmaspor), Yunuszade, Can Arda Yılmaz (Boluspor)
TFF 1'inci Lig'in 6'ncı haftasında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Boluspor'u 6-0 yendi.
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