Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif

Spor

"Özgürlüğümü istiyorum" dedi, yine olmadı

Sosyal medya platformu TikTok'ta skandalların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak viral olan videoda kadın bir kullanıcının ağzından çıkan sözler büyük ses getirdi.

ÜNLÜ FUTBOLCUDAN AHLAKSIZ TEKLİF

Kadın kullanıcı, ünlü bir futbolcunun kendisine bir gece için 5 milyon lira teklif edildiğini iddia etti. Ünlü futbolcunun banka hesabındaki 785 milyon lirayı gösterdiğini söyleyen kadın, teklifi reddettiğini de dile getirdi.

"3 BÜYÜKLERDE DE OYNAMIŞ"

Teklifin Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de oynayan bir oyuncudan geldiğini belirten kadın, futbolcunun kendisine banka hesabının fotoğrafını attığını da dile getirdi.