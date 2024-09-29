Banza: Galibiyet Bizim İçin Önemli - Son Dakika
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Banza: Galibiyet Bizim İçin Önemli

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Trabzonspor'un galibiyeti sonrası Simon Banza, 3 puanın mutluluk verici olduğunu belirtti.

29.09.2024 20:21
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TRABZONSPOR forması giyen Simon Banza, "Bugün aslında iyi bir mücadele ve bizim adımıza iyi bir galibiyet oldu. Hem hocamız adına hem kendi takımımız adına mutluluk verici bir galibiyet oldu" dedi.

Süper Lig'in 7'nci hafta maçında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Simon Banza,3 puanının önemli olduğunu belirterek, "Bizim adımıza 3 puan çok önemliydi. Kulübümüzün adına, Trabzon'daki ve dünyanın her yerindeki taraftarlılarımız adına önemliydi. O gülücüğü o mutluluğu onlara verebilmek çok önemliydi. Bildiğiniz gibi ben de santrafor oyuncusuyum dolayısıyla gol atmak için normal. Takım için elinden gelen yardımı yapmaya çalışıyorum. Gol sevincim film karakteri 'Joker 'den geliyor. Batman'a karşı mücadele eden Joker'di. Bugün aslında iyi bir mücadele ve bizim adımıza iyi bir galibiyet oldu. Hem hocamız adına hem kendi takımımız adına mutluluk verici bir galibiyet oldu. Önümüzdeki hafta zor bir maç oynayacağız. İyi bir takıma oynadık ama yine zor bir takıma karşı oynayacağız" şeklinde konuştu.

"BU MÜCADELE HER ZAMAN OLACAK"

Her zaman en iyi mücadeleyi vermeye çalıştıklarını ifade eden Banza, "Hocamız oyuncularını saha içerisinde kendini en iyi, en rahat olabilecekleri şekilde mücadele verebilmeleri için hazırlamaya çalışıyor. Ama tabii ki bu aslında süreç gerektiren bir durum. Bizde bu zamanı kullandıkça aslında biraz daha fazla zamana sahip oldukça hocamız takımı, takım hocamızı tanıma fırsatı bulacak. Trabzonspor büyük bir takım, büyük bir camia. Dolayısıyla her maçı kazanmaya çalışıyor. Bu galibiyeti Trabzonspor'a armağan edebildiğimiz için mutluyuz. Türkiye ligi en üst seviyede oynanan bir lig. Gerçekten seviye olarak üst düzey oynanan liglerden bir tanesi dolayısıyla mücadele her zaman olacak. Ama bizde santrafor oyuncuları olarak her zaman gol atmaya kazanmaya, kazandırmaya çalışan oyuncularız. Tabii ki her maça çıktığımızda elimizden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalışacağız bizde. Bu mücadele her zaman olacak. Herkes takımını en üstte tutabilmek ve galibiyet almak için mücadele edecek" ifadelerini kullandı.

Banza: Galibiyet Bizim İçin Önemli
Kaynak: DHA

Trabzonspor, Konyaspor, 3-sayfa, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Banza: Galibiyet Bizim İçin Önemli - Son Dakika

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