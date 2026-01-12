Barcelona maçı sonu oldu! Real Madrid\'de Xabi Alonso ile yollar ayrıldı, yeni hoca açıklandı

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 kaybeden Real Madrid'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti.

XABI ALONSO İLE YOLLAR AYRILDI

İspanyol devi Real Madrid'de sezon başında göreve getirilen Xabi Alonso dönemi sona erdi. Real Madrid, genç teknik adamın görevine son verildiğini açıkladı.

''HER ZAMAN ONUN EVİ OLACAKTIR''

İspanyol devi tarafından yapılan açıklamada "Real Madrid, kulüp ile Xabi Alonso arasında karşılıklı anlaşma sağlanarak, kendisinin A takım teknik direktörlüğü görevine son verilmesine karar verildiğini kamuoyuna duyurur. Xabi Alonso, Real Madrid'in bir efsanesi olması ve kulübümüzün değerlerini her zaman en iyi şekilde temsil etmesi nedeniyle tüm madridistaların sevgisini ve takdirini daima üzerinde taşıyacaktır. Real Madrid her zaman onun evi olacaktır. Kulübümüz, bu süre boyunca gösterdiği çalışma ve özveri için Xabi Alonso'ya ve tüm teknik ekibine teşekkür eder; hayatlarının bu yeni döneminde kendilerine bol şans dileriz." denildi.

REAL MADRID PERFORMANSI

Real Madrid'in başında 28 resmi maça çıkan Xabi Alonso, bu maçlarda 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergiledi.

REAL MADRID'DE ALVARO ARBEOLA DÖNEMİ

Öte yandan İspanyol devi, teknik direktörlük görevine bir diğer eski futbolcusu Alvaro Arbeola'nın getirildiğini duyurdu. 42 yaşındaki genç antrenör, Real Madrid'in genç takımı Castilla'nın başındaydı.