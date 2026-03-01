Barcelona\'nın eski yıldızı, İran\'da çıkan şiddetli çatışmalar sonrası Türkiye\'ye kaçtı

Kariyerini İran Ligi ekiplerinden Esteghlal FC'de sürdüren Barcelona'nın eski oyuncusu Munir El Haddadi'nin, ABD ve İsrail'in İran'a yaptığı saldırılar sonrası harekete geçti.

SALDIRILAR SONRASI TÜRKİYE'YE KAÇTI

İran ekibi İstiklal'de forma giyen 30 yaşındaki Faslı futbolcu Munir El Haddadi, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından kara yoluyla ülkeden ayrılarak Türkiye'ye kaçtığını açıkladı. El Haddadi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'daki durumumla ilgili mesajlarınız ve endişeleriniz için herkese teşekkür etmek istiyorum. Dün ülkeyi uçakla terk etmeyi planlıyorduk ancak tahliye edildik ve kalkış yapamadık. Kulüp bana kara yoluyla ülkeyi terk edebilmem için bir araba sağladı ve bu sayede sınır geçişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebildim. Şu anda Türkiye'de güvendeyim ve önümüzdeki birkaç saat içinde İspanya'ya varacağım. Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

BARCELONA'DA FORMA GİYDİ

Kariyerine Barcelona'da başlayan Munir El Haddadi, İspanyol devinde 3 La Liga ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Bu sezon İran'da 26 maça çıkan Munir, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.