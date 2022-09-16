Kadın taraftarın eline tutuşturduğu kağıt Barcelona'nın yıldızı Gavi'yi şaşkına çevirdi

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Barcelona altyapısı La Masia'den yetişen ve son yılların en önemli genç yıldızlarından olan Gavi, kendisini Katalan ekibine bağlayan 5 yıllık yeni bir sözleşmeye imza attı. 18 yaşındaki futbolcu için Camp Nou'da düzenlenen törende, imza almak için gelen bir kadın hayranı Gavi'ye üzerinde telefon numarası ve Instagram adresinin bulunduğu bir kağıt uzattı. Kağıdı geri çevirmeyen genç futbolcu, kadın hayranıyla fotoğraf çektirdi.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Gavi'nin kendisini 5 yıl Katalan ekibine bağlayan imzayı atmasıyla hayranları çoğaldı. Hayranlarında biri ise 18 yaşındaki futbolcuyu şaşkına uğrattı. Bir kadın hayranın, İspanyol futbolcuya Barcelona bayrağını imzalattığı sırada telefon numarası ve Instagram hesabının yazılı olduğu kağıdı eline tutuşturması dikkatleri çekti. Kağıdı geri çevirmeyen İspanyol orta saha, daha sonra hayranıyla fotoğraf çekildi. Kameralara yansıyan görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Video milyonlarca kişi tarafından tıklandı.

PEDRİ,FATİ,ARAJUO'DAN SONRA O DA 1 MİLYAR EURO

Ayrıca 5 yıl daha uzatılan sözleşmede Gavi'nin, Katalan ekibinden serbest kalabilmesi için bedeli 1 milyar Euro olarak belirlendi. Barcelona bu politikayı, daha önce altyapısında yetişen Pedri, Ansu Fati ve Arajuo içinde yapmıştı.