Bomba iddia! Beşiktaş'ın rüyasını kurduğu Talisca bakın nereye gidiyor? - Son Dakika
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Bomba iddia! Beşiktaş'ın rüyasını kurduğu Talisca bakın nereye gidiyor?

Son Güncelleme: 15.08.2023 17:56

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın, elinden çıkarmak istediği Anderson Talisca'yı Barcelona'ya önerdiği iddia edildi. Al Nassr, Talisca'yı yollama kararı aldı ancak Barcelona henüz bir yanıt vermedi. Daha önce Beşiktaş'ın da Talisca için teklif yaptığı belirtiliyor.

Kadrosunda dünya yıldızlarını bulunduran Al Nassr'ın, elinden çıkarmak istediği Anderson Talisca'yı Barcelona'ya önerdiği iddia edildi.

BARCELONA'YA ÖNERDİLER

Sport'ta yer alan habere göre, Arabistan ekibinin Talisca'yı yollama kararı aldığı ve oyuncuyu İspanyol devi Barcelona'ya önerdiği yazıldı.

BARÇA CEVAP VERMEDİ

Ekonomik yönden sıkıntılar yaşayan İspanyol devinin bu teklife henüz olumlu-olumsuz bir yanıt vermediği ve kısa süre için karar verileceği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

29 yaşındaki yıldız oyuncu için daha önce Beşiktaş'ın da teklif yaptığı belirtiliyordu. Talisca, Al-Nassr ile 66 maçta 44 gol atıp 8 de asist kaydetti.

Bomba iddia! Beşiktaş'ın rüyasını kurduğu Talisca bakın nereye gidiyor?
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Beşiktaş, Talisca transferi için Al Nassr ile görüşmelere başladı Beşiktaş, Talisca transferi için Al Nassr ile görüşmelere başladı

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Son Dakika Spor Bomba iddia! Beşiktaş'ın rüyasını kurduğu Talisca bakın nereye gidiyor? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bomba iddia! Beşiktaş'ın rüyasını kurduğu Talisca bakın nereye gidiyor? - Son Dakika
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