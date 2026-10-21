Barcelona'yı 4-2 mağlup eden PSG, Şampiyonlar Ligi 3. haftayı galibiyetle kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Barcelona'yı 4-2 mağlup eden PSG, Şampiyonlar Ligi 3. haftayı galibiyetle kapattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Barcelona\'yı 4-2 mağlup eden PSG, Şampiyonlar Ligi 3. haftayı galibiyetle kapattı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta programı, bu akşam oynanan 9 karşılaşmayla tamamlandı. Paris Saint-Germain, Barcelona'yı 4-2 mağlup ederken Fenerbahçe ile Slavia Prag 2-2 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında bu akşam oynanan 9 karşılaşma tamamlandı. Gecenin öne çıkan maçında Paris Saint-Germain, sahasında Barcelona'yı 4-2 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı, bu akşam oynanan 9 karşılaşmayla başladı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda birbirinden çekişmeli mücadeleler oynandı.

Gecenin dikkat çeken karşılaşmasında Paris Saint-Germain, Barcelona'yı 4-2 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Liverpool, Villarreal karşısında 4-3'lük skorla kazanırken Manchester City de AEK'i 5-1 mağlup etti.

Roma, Slovan Bratislava'yı 4-0 ile geçerken Napoli, Bodo/Glimt karşısında 4-3 galip geldi. Sabah, Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olurken Porto ise PSV karşısında sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki mücadele 2-2 sona ererken Stuttgart ile Atletico Madrid de sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin toplu sonuçları şöyle:

Fenerbahçe - Slavia Prag: 2-2

Sabah - Borussia Dortmund: 1-2

Paris Saint-Germain - Barcelona: 4-2

Liverpool - Villarreal: 4-3

Manchester City - AEK: 5-1

Roma - Slovan Bratislava: 4-0

Porto - PSV: 0-1

Napoli - Bodo/Glimt: 4-3

Stuttgart - Atletico Madrid: 1-1

Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar LigiSlavia PragFenerbahçeFutbolSporPSGSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gördes’te av tüfekli saldırı iddiası: Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin hayatını kaybetti Gördes'te av tüfekli saldırı iddiası: Arif Bulut ile oğlu Hasan Hüseyin hayatını kaybetti
“Yarın savaş olacak“ Lille’den Galatasaray ve Osimhen’e meydan okuma "Yarın savaş olacak!" Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma
Galatasaray’da sakatlığı süren Leao İstanbul’da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi Galatasaray'da sakatlığı süren Leao İstanbul'da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi
Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı “Pişman değilim“ Sahnede Filistin bayrağı açtı, yapımdan çıkarıldı! "Pişman değilim"
Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9’a ulaştık Bakan Çiftçi: Türkiye genelinde sokak köpeklerinin toplanmasında yüzde 99,9'a ulaştık
Slavia Prag taraftarından çirkin hareket Slavia Prag taraftarından çirkin hareket
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor Ordu sokağa inecek Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor! Ordu sokağa inecek
23:03
Yunanistan’ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara’ya ikinci kez kaybettik
Yunanistan'ın uykularını kaçıran anlaşma: Ankara'ya ikinci kez kaybettik
22:34
İstifası istenen İsmail Kartal’dan açıklama: Bu maç geride kaldı, Galatasaray’a konsantre olacağız
İstifası istenen İsmail Kartal'dan açıklama: Bu maç geride kaldı, Galatasaray'a konsantre olacağız
21:36
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
Fenerbahçe 2 farklı öne geçtiği maçta 90. dakikada yıkıldı
21:03
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan’dan sert tepki
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onaylamasına Yunanistan'dan sert tepki
20:31
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın maddeleri
İşte Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın maddeleri
20:28
Sergen Yalçın’dan sürpriz şampiyonluk tahmini
Sergen Yalçın'dan sürpriz şampiyonluk tahmini
19:20
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor Ordu sokağa inecek
Fransa cumartesi gününe hazırlanıyor! Ordu sokağa inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 00:45:33. #7.12#
SON DAKİKA: Barcelona'yı 4-2 mağlup eden PSG, Şampiyonlar Ligi 3. haftayı galibiyetle kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei