Barış Alper\'in annesine dediklerine beğeni yağıyor

Ramazan BAL:

Her çocuk için annesi özeldir. sadece çeşitli sorunlardan dolayı kişi yüksek enerji yakalamadigindan o sevgiyi bir türlü aktaramiyor. Bu sorunların başında maddi imkan ön plana çıkıyor . Bu futbolcuda da böyle bir sorun olmadığı için bahsettiğim enerjiyi yakalamış..