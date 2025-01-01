Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor - Son Dakika
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Spor

Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor

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Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, annesine yaptığı iltifatla sosyal medyada beğeni topladı. Yılmaz, televizyon izleyen annesine "Dünyada 400 bin tane çiçek varmış ama benim tek çiçeğim sensin" diyerek duygusal anlar yaşattı. Bu sözler karşısında annesi duygulandı ve oğlunu öptü.

01.01.2025 09:51  Güncelleme: 09:56
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, annesine yaptığı iltifatı kayda alarak takipçileriyle paylaştı.

ANNESİNE İLTİFAT ETTİ

Yılmaz televizyon izleyen annesine sürpriz bir iltifatta bulundu. "Anne dünyada 400 bin tane çiçek varmış ama benim tek çiçeğim sensin." diyen Barış Alper'in bu sözleri karşısında annesi duygulandı.

BOYNUNA SARILDI

Anne Yılmaz da oğlunun boynuna sarılarak öptü. Barış ise o anları "En güzel çiçeğim, herkese sevdikleriyle mutlu yıllar" diyerek paylaştı. Galatasaray'da bu sezon toplamda 24 maçta süre bulan milli futbolcu, 9 gol attı ve 1 asist kaydetti.

Barış Alper\'in annesine dediklerine beğeni yağıyor

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Son Dakika Spor Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Taner Ozkaya:
    bu kadın ne diyor ya :))) garip garip sesler duydum .. 6 45 Yanıtla
  • Apple User:
    Adamsın Barış 44 5 Yanıtla
  • Ramazan BAL:
    Her çocuk için annesi özeldir. sadece çeşitli sorunlardan dolayı kişi yüksek enerji yakalamadigindan o sevgiyi bir türlü aktaramiyor. Bu sorunların başında maddi imkan ön plana çıkıyor . Bu futbolcuda da böyle bir sorun olmadığı için bahsettiğim enerjiyi yakalamış.. 32 2 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Anneler en kıymetlidir Helal olsun barış 23 1 Yanıtla
  • ilker oymak:
    ADEMDEN ADAM Olduk İşde ADAM 23 1 Yanıtla
  • özgür ertul:
    Allah ( cc ) ÜLFET ve MUHABBETinizi daim eylesin ; seni VEYSEL KARANİ HAZRETLERİ'ne komşu eylesin , YA BARIŞ DERVİŞ !.. 13 1 Yanıtla
  • Tarık:
    Adamsın Kıral. 12 1 Yanıtla
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